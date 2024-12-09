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Животные Дорогие домашние животные Похожа на чертенка: в Новосибирске продают кошечку Висту за 120 тысяч — фото кудрявой красотки

Похожа на чертенка: в Новосибирске продают кошечку Висту за 120 тысяч — фото кудрявой красотки

Окрас кошечки называется шоколадный биколор

2 858
35 комментариев

Котенок выглядит очень забавно и мило

Источник:

В Новосибирске продают забавного котенка по кличке Виста за 120 тысяч рублей. Это котенок породы девон-рекс, у него необычный окрас и забавная кудрявая шерсть. Объявление разместили на сайте Avito.

— Котята девон-рекс. Vistа, девочка в окрасе «шоколадный бикoлоp». Родилась 21 октября 2024 года. В нашем питомнике вы можете приобрести роскошного котенка породы девoн-pекс как в разведение, так и элитного домашнего любимца. Производители питомника — чемпионы, — указал в объявлении представитель питомника «Galeksy_asia».

Кошечка родилась в ноябре 2024

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У нее пятнистый окрас

Источник:

Также в объявлении отметили, что все котята из питомника — с документами имеют родословную, а также привиты по возрасту.

Судя по фотографиям, кошечка очень забавная и похожа на чертенка. У нее выразительные глаза, кудрявая шерсть и забавная мордочка.

— Цена 120 тысяч рублей указана, если кошку берут в домашние любимцы в домашние любимцы. Если в разведение, она будет выше, 150 тысяч рублей, — уточнили корреспонденту НГС представители питомника.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают пестрого щенка Мэра. Щенок имеет документы, клеймо, привит по возрасту.

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Комментарии
35
Barmaleя
1 час
Мурку из подвала возьмите. А эти, элитные, сплошь вырожденцы.
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
21 минута
Какое то странное у нее представление о чертёнке.
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