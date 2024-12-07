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Животные Дорогие домашние животные «Такой будет только у вас»: в Новосибирске продают щенка Мэра — у него пятнистый окрас

«Такой будет только у вас»: в Новосибирске продают щенка Мэра — у него пятнистый окрас

В Новосибирске продают щенка с эксклюзивным окрасом за 60 тысяч рублей

1 033
1 комментарий

Avito

Источник:

В Новосибирске продают необычного щенка породы вельш-корги за 60 тысяч рублей. У него забавная кличка — Мэр — и яркая внешность. Объявление разместили на сайте Avito. У питомца голубые глаза и пестрая шерсть.

— Такой щенок будет только у вас! Яркий, эксклюзивный мальчик бело-мраморного окраса с голубыми глазами. Продаем в домашние любимцы из-за нестандартного окраса. Щенок имеет документы, клеймо, привит по возрасту. Готовы бережно доставить его как по России, так и за рубеж, — указали в объявлении представители питомника «Гранд персона».

Этот красавчик по кличке Мэр порадует новых хозяев

Источник:

У Мэра милые пятнышки на теле

Источник:

Корреспонденту НГС в разговоре представители питомника сообщили, что сейчас щенку три месяца. Малышу уже поставили все необходимые прививки, поэтому с ним можно гулять. Также представители питомника объяснили необычной цвет щенка.

— По окрасу такое бывает, как и у всех. На его жизни это никак не отражается, — заметила владельца Мэра.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают задиристого и невероятно харизматичного пса-драчуна, который любит женщин и внимание к своей персоне. Этот кобель корги продается за 80 тысяч рублей.

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Комментарии
1
60066
7 минут
С голубыми глазами.... Редкий окрас...А это не брак?
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