«Харизматичный и любит женщин»: в Новосибирске продают кобеля корги за 80 тысяч рублей

Сапфир — драчун и любит находиться в центре внимания Источник: Avito











В Новосибирске продают кобеля породы вельш-корги-кардиган за 80 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito. По словам хозяйки пса, он задиристый и эгоистичный, при этом очень любит быть в центре внимания.

— Кобель вeльш-корги кардиган. Мраморный. Родился 9 июня 2024 года. Полная вакцинация. Достойное происхождение. Родители чемпионы. Глаза небесно-голубые, — говорится в объявлении.

Вельш-корги-кардиган — порода пастушьих собак, происходящая из Уэльса. Они отличаются энергичностью, дружелюбием и преданностью.

Слева — Сапфир, справа — его отец Источник: Avito











У собаки активный характер. Владелица не скрывает: Сапфир — наглый, задиристый и эгоистичный, и это не весь список его особенностей.

— Дpaчун, любит быть в центре внимания, невероятно хаpизматичен. Любит женщин, — рассказала женщина.

Пес подойдет для выставок и разведения. К Сапфиру можно приезжать знакомиться. Также продавец предлагает и других щенков корги, а также австралийской овчарки.