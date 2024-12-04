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Животные Дорогие домашние животные «Харизматичный и любит женщин»: в Новосибирске продают кобеля корги за 80 тысяч рублей

«Харизматичный и любит женщин»: в Новосибирске продают кобеля корги за 80 тысяч рублей

У пса небесно-голубые глаза

667
10 комментариев

Сапфир — драчун и любит находиться в центре внимания

Источник:

В Новосибирске продают кобеля породы вельш-корги-кардиган за 80 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito. По словам хозяйки пса, он задиристый и эгоистичный, при этом очень любит быть в центре внимания.

— Кобель вeльш-корги кардиган. Мраморный. Родился 9 июня 2024 года. Полная вакцинация. Достойное происхождение. Родители чемпионы. Глаза небесно-голубые, — говорится в объявлении.

Вельш-корги-кардиган — порода пастушьих собак, происходящая из Уэльса. Они отличаются энергичностью, дружелюбием и преданностью.

Слева — Сапфир, справа — его отец

Источник:

У собаки активный характер. Владелица не скрывает: Сапфир — наглый, задиристый и эгоистичный, и это не весь список его особенностей.

— Дpaчун, любит быть в центре внимания, невероятно хаpизматичен. Любит женщин, — рассказала женщина.

Пес подойдет для выставок и разведения. К Сапфиру можно приезжать знакомиться. Также продавец предлагает и других щенков корги, а также австралийской овчарки.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают щенка бордер-колли за 150 тысяч рублей. У питомца забавная кличка Чика.

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Комментарии
12
Татьяна 53
14 минут
Зачем он нужен, да ещё за деньги
TheBestOfTheBestOfTheBest
3 минуты
Ой, сначала подумал про меня 😂
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