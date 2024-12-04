«Харизматичный и любит женщин»: в Новосибирске продают кобеля корги за 80 тысяч рублей

В Новосибирске продают кобеля породы вельш-корги-кардиган за 80 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito. По словам хозяйки пса, он задиристый и эгоистичный, при этом очень любит быть в центре внимания.
— Кобель вeльш-корги кардиган. Мраморный. Родился 9 июня 2024 года. Полная вакцинация. Достойное происхождение. Родители чемпионы. Глаза небесно-голубые, — говорится в объявлении.
Вельш-корги-кардиган — порода пастушьих собак, происходящая из Уэльса. Они отличаются энергичностью, дружелюбием и преданностью.
У собаки активный характер. Владелица не скрывает: Сапфир — наглый, задиристый и эгоистичный, и это не весь список его особенностей.
— Дpaчун, любит быть в центре внимания, невероятно хаpизматичен. Любит женщин, — рассказала женщина.
Пес подойдет для выставок и разведения. К Сапфиру можно приезжать знакомиться. Также продавец предлагает и других щенков корги, а также австралийской овчарки.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают щенка бордер-колли за 150 тысяч рублей. У питомца забавная кличка Чика.