В Новосибирске запустят новую городскую электричку — какой у нее маршрут

Платформа находится в «Клюквенном» Источник: Андрей Травников / Telegram.org











В Новосибирске с 16 декабря будет запущена электричка через новую остановочную платформу «Клюквенный». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников у себя в телеграм-канале. Он побывал на объекте вместе с начальником Западно-Сибирской железной дороги Александром Валерьевичем Грицаем.

— Это еще один важный объект в развитии проекта городской электрички. На территории «Клюквенного» планируется построить три школы, пять детских садов, крупную поликлинику — это отличный пример комплексного развития жилого микрорайона, и, безусловно, железнодорожная платформа будет особенно востребована, — отметил губернатор.

Сейчас же необходимость в электричке тоже есть. В этом районе расположено много предприятий, логистических центров, а недалеко есть микрорайон Пашино.

Это очередной этап развития городской электрички Источник: Андрей Травников / Telegram.org











Как добавил Андрей Травников, длина платформы — 90 метров, а ширина — 4 метра. Это позволяет вместить четырехвагонный пригородный электропоезд. Вокруг также построены пешеходные дорожки, оборудовано освещение, рядом есть автобусная остановка.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, электричка будет ездить по маршруту Клюквенный — Новосибирск-Главный — Пригородный простор. Поезда будут курсировать по будням: 3 поезда утром, 3 вечером. Цена проезда — 35 рублей.

Электричка будет идти из Пригородного простора Источник: Андрей Травников / Telegram.org









