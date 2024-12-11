НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-15°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -22

5 м/c,

южн.

 758мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Смерть дорожает
Что дарить родителям
Как ехать по площади Кирова
Копим на будущее
Власти против школы
Нейродеды Морозы
Наряд на корпоратив за 50 рублей
Новости в Telegram
Дороги и транспорт В Новосибирске запустят новую городскую электричку — какой у нее маршрут

В Новосибирске запустят новую городскую электричку — какой у нее маршрут

Строительство новой остановочной платформы проверил губернатор

5 745
60 комментариев

Платформа находится в «Клюквенном»

Источник:

В Новосибирске с 16 декабря будет запущена электричка через новую остановочную платформу «Клюквенный». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников у себя в телеграм-канале. Он побывал на объекте вместе с начальником Западно-Сибирской железной дороги Александром Валерьевичем Грицаем.

— Это еще один важный объект в развитии проекта городской электрички. На территории «Клюквенного» планируется построить три школы, пять детских садов, крупную поликлинику — это отличный пример комплексного развития жилого микрорайона, и, безусловно, железнодорожная платформа будет особенно востребована, — отметил губернатор.

Сейчас же необходимость в электричке тоже есть. В этом районе расположено много предприятий, логистических центров, а недалеко есть микрорайон Пашино.

Это очередной этап развития городской электрички

Источник:

Как добавил Андрей Травников, длина платформы — 90 метров, а ширина — 4 метра. Это позволяет вместить четырехвагонный пригородный электропоезд. Вокруг также построены пешеходные дорожки, оборудовано освещение, рядом есть автобусная остановка.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, электричка будет ездить по маршруту Клюквенный — Новосибирск-Главный — Пригородный простор. Поезда будут курсировать по будням: 3 поезда утром, 3 вечером. Цена проезда — 35 рублей.

Электричка будет идти из Пригородного простора

Источник:

В новом микрорайоне Новосибирска активно продолжается стройка. В «Клюквенном» собираются открыть множество объектов. Подробнее — в материале НГС.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Клюквенный Электричка Губернатор
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
61
Noname13
1 час
Если и говорить про электричку, то лучше вернуть электричку, которая ходила в Пашино, вот ее бы вернуть, а не говорить о том, что вдоль существующей дороги планируют сделать остановочную платформу.
Алёна Свистоплясова
48 минут
Можно новости писать, когда уже все будет точно работать? А то про планы опять. Где там ласточка до Барнаула? А, улетела…
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«С нелюбовью, Кемерово»: журналистка НГС провела пять часов у соседей в аэропорту — что ее разозлило и заставило жалеть о поездке
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Безумный керамист,42

Сергей,48

петр,57

Ахат,33

Sh.sh,44

Язвочка,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Услуги автокрана

3 300 ₽

Добавить объявление