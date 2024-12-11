«Одни едут по светофорам, другие — по знакам, третьи — как привыкли»: как проехать площадь Кирова и откуда там пробки

Светофоры на въездах на площадь Кирова должны были уменьшить пробки. Но судя по многочисленным жалобам читателей НГС, не уменьшили Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Осенью 2024 года за трафик на выезде из Кировского района, кажется, взялись всерьез. В мэрии Новосибирска начали ремонтировать улицу Мира и запланировали масштабную реконструкцию дорог на общую сумму 6 миллиардов рублей. Отдельную меру придумали для площади Кирова, которая в глазах автомобилистов если и не перегнала пресловутое Кольцо Ада по градусу ненависти водителей, то как минимум догнала и обзавелась собственными народными топонимами (не очень пристойными, зато меткими). При въездах на площадь появились светофоры. Но, кажется, пробок от этого меньше не стало. НГС узнал, как правильно проезжать проблемное бутылочное горлышко, и кто виноват в новых заторах в нем.

«Очко дьявола»

В ноябре в Новосибирске лег снег, и движение на дорогах традиционно замедлилось, а кое-где и остановилось. Не стал исключением и Кировский район, где несмотря на нововведения в организации дорожного движения, пробок меньше не стало. Если же судить по количеству жалоб на заторы, то светофоры, установленные на въездах на площадь Кирова, только ухудшили дорожную обстановку. Жалобы начали сыпаться на редакционную почту НГС с первого дня работы светофоров и продолжаются месяц спустя. Претензии водителей просты: пробки никуда не исчезли, только переместились в другое место, а как теперь проезжать сложный перекресток, без бутылки не разберешься.

— На многострадальной площади Кирова смонтировали и заработали светофоры на каждом въезде на кольцо. Соответственно, уже с раннего утра образовались заторы на подъездах к кольцу. Прошу уточнить в мэрии, в чем смысл этих светофоров, так как пробка с кольца переместилась на подъезды к кольцу! — гневно написал читатель НГС.

— Пробки даже вечером в воскресенье! — поддержал его другой новосибирец.

В октябре главной причиной заторов казался ремонт трамвайных путей Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Кажется, не заметили улучшения дорожной обстановки и те жители Затулинки, которые пользуются общественным транспортом (водители которого в теории должны хорошо разбираться в ПДД). И некоторые в связи с этим уже пошли на крайние меры.

Сибирячка Марина, которая в октябре 2024 года иронично благодарила мэрию за собственную подтянутую фигуру, полученную благодаря долгим пешим прогулкам в обход пробок, заявила, что действительно перестала страдать из-за неудовлетворительного трафика. Но есть нюанс:

— С пробками стало гораздо лучше, потому что я психанула и переехала, — пошутила бывшая жительница Затулинки. — Теперь снимаю убитый «хрущ», но в пяти минутах от метро Маркса. Сплю на час дольше, стала добрее и счастливее. Правда, иногда снятся кошмары, что я снова еду с Затулинки. […] Моя бывшая соседка работает в сетевом магазине, переводится в магазин поближе к дому. Тоже, чтобы не таскаться по пробкам.

Возникли у автомобилистов и вопросы к тому, как именно проезжать сложное кольцо:

— Это не кольцо, а настоящее «очко дьявола», — невесело пошутил читатель НГС Андрей в конце ноября, вскоре после того, как светофоры заработали. — Пробки как были, так и остались, но если раньше понятно было, что кольцо главное, теперь все ездят, кто во что горазд. Стоят светофоры, за ними — знаки приоритета. Одни водители едут по светофорам, другие — по знакам, третьи — как привыкли. В итоге стоим все вместе. Вопрос тут не к светофорам, а к водителям, конечно, но все же надо объяснить людям, как ездить.

Как проехать через площадь Кирова

Чтобы получить ответить на последний вопрос, НГС обратился к руководителю новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеславу Ашуркову. По его словам, организация движения на площади Кирова стала гораздо удобнее, а основная проблема со сложной развязкой — отсутствие у водителей понимания, что «кольцо» на площади Кирова — это не кольцо.

— Нужно понимать, хотя внешне это выглядит как кольцо, знак кругового движения на площади Кирова отсутствует, — обратил внимание водителей Вячеслав Ашурков. — Поэтому все правила о том, что кольцо — главное, не работают. Здесь нужно подчиняться светофорам, которые стоят сразу при въездах на площадь Кирова. Все просто: если тебе горит зеленый, ты едешь, если тебе горит красный, ты стоишь.

Пользоваться знаками приоритета нужно, когда светофоры не работают или мигают желтым светом.

— Направление главной дороги огибает кольцо и уходит налево, в сторону Винаповского моста. Оно не полностью главное. Конечно, все это в голове удержать сложно, но для этого и поставили светофоры максимально близко к площади Кирова, — отметил эксперт. — В итоге на самом кольце порядок, люди там не бьются, не переплетаются, удобно и комфортно. Как минимум из четырех подходов к площади два стоят, но это уже не хаотичные пробки. Человек 10 минут постоял [перед светофором], потом быстренько площадь проехал.

Как говорит эксперт, если раньше стояло само кольцо, теперь — подъезды к нему. Но это не те хаотичные пробки, которые были раньше Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Увы, при той нагрузке, которая по утрам и вечерам ложится на площадь, водители не всегда успевают проехать перекресток — и вот в этот момент там появляются пробки

— Когда люди заезжают на этот перекресток, можно не успеть выехать с него. […] Если кто-то выскочил на перекресток на мигающий зеленый или желтый свет, не успел пересечь перекресток и уперся в «хвост» тех, кто выезжал с перекрестка, он его запер. Тогда да, нерадивые водители создают пробки. […] Но это не уникальная ситуация: по вечерам Красный проспект так же «запирает» поперечные улицы, — заметил Вячеслав Ашурков.

По его словам, никакого дополнительного контроля за движением на перекрестке вроде экипажей ДПС устраивать не нужно. Достаточно просто ездить по правилам и не выскакивать на «не-кольцо» прямо перед переключением сигнала светофора.

Организация движения на имеющихся дорогах Кировского района, даже самая удачная, по мнению урбанистов, не способна полностью справиться с проблемами пробок. Возможно, не поможет и полное исполнение амбициозного плана ремонта дорог за миллиарды рублей на одной только Затулинке. Имеющееся «бутылочное горлышко» пропускает лишь порядка 5 тысяч человек в час — в то время как покинуть отдаленный район и ближайшие пригороды одновременно пытаются около 60 тысяч.

Ранее НГС писал о том, как неделю назад людям пришлось покидать автобусы и пешком обходить пробку на пересечении Выборной и Большевистской. Еще за пару дней до этого причиной глухих пробок стала обычная декабрьская погода в Новосибирске.