Новосибирцы собираются на новогодние корпоративы — сколько они потратят на мероприятия

Некоторые новосибирские работники вообще не планируют тратиться на новогодний корпоратив Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Жители Новосибирска назвали суммы, которые готовы потратить на корпоративы в честь празднования Нового года. Большинство планируют отдать не больше 5000 рублей. К таким выводам в результате опроса пришли аналитики «Зарплаты.ру».

Опрос проводили с 20 ноября по 9 декабря среди 2350 респондентов в возрасте 25-55 лет во всех федеральных округах России, в том числе в Новосибирской области.

— 74% новосибирских работников планируют пойти на корпоративы, посвященные встрече Нового года. Из них 74% специально ради этого пойдут в салон красоты, а 76% — купят новую одежду. При этом лишь у 6% опрошенных празднование пройдет в определенном стиле и есть требования к дресс-коду, — отметили специалисты «Зарплаты.ру».

На подготовку к корпоративу — покупку одежды, прическу, макияж и другое 41% опрошенных потратит до 5 тысяч рублей, в 10 тысяч хотят уложиться 29% респондентов, 17% потратят от 10 до 15 тысяч, более 15 тысяч рублей — 7%. Ничего не потратят только 6%.

26% респондентов сами оплатят корпоративное мероприятие, 26% поделят расходы пополам с работодателями, а 48% отметят праздник за счет компании.