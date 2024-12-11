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Развлечения Новосибирцы собираются на новогодние корпоративы — сколько они потратят на мероприятия

Новосибирцы собираются на новогодние корпоративы — сколько они потратят на мероприятия

Большинство новосибирцев потратят на корпоративы не больше 5000 рублей

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16 комментариев

Некоторые новосибирские работники вообще не планируют тратиться на новогодний корпоратив

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Жители Новосибирска назвали суммы, которые готовы потратить на корпоративы в честь празднования Нового года. Большинство планируют отдать не больше 5000 рублей. К таким выводам в результате опроса пришли аналитики «Зарплаты.ру».

Опрос проводили с 20 ноября по 9 декабря среди 2350 респондентов в возрасте 25-55 лет во всех федеральных округах России, в том числе в Новосибирской области.

— 74% новосибирских работников планируют пойти на корпоративы, посвященные встрече Нового года. Из них 74% специально ради этого пойдут в салон красоты, а 76% — купят новую одежду. При этом лишь у 6% опрошенных празднование пройдет в определенном стиле и есть требования к дресс-коду, — отметили специалисты «Зарплаты.ру».

На подготовку к корпоративу — покупку одежды, прическу, макияж и другое 41% опрошенных потратит до 5 тысяч рублей, в 10 тысяч хотят уложиться 29% респондентов, 17% потратят от 10 до 15 тысяч, более 15 тысяч рублей — 7%. Ничего не потратят только 6%.

26% респондентов сами оплатят корпоративное мероприятие, 26% поделят расходы пополам с работодателями, а 48% отметят праздник за счет компании.

Ранее НГС писал о том, какие вакансии в декабре самые прибыльные. Среди счастливчиков — водитель фуры, мастер-приемщик машин, изготовитель колбасной оболочки, и другие профессии.

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Комментарии
16
Светлана В-ва
43 минуты
одежду только купить проблема. Один хлам в магазинах.
Директор Завода (Ржака)
1 час
Вообще поровну. Все корпоративы проводят за счет невыплаченных премий работникам.
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