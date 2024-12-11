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Город «Интернет то появляется, то пропадает»: новосибирцы заявили о сбое в работе мобильного оператора

«Интернет то появляется, то пропадает»: новосибирцы заявили о сбое в работе мобильного оператора

Неполадки продолжаются уже несколько часов

315
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Проблема возникла 11 декабря

Источник:

Жители Новосибирска сообщили о сбое в работе мобильного оператора Yota. Проблему заметили днем 11 декабря.

— Уже пару часов интернет то появляется, то пропадает. Пытался дозвониться в техподдержку, но так никто и не ответил, — рассказал читатель НГС Николай.

Данные сбое фиксируют на сайте Downdetector. Судя по информации сервиса, больше всего сообщений о неполадках поступает из Новосибирской области. Также проблемы с интернетом зафиксировали в Псковской и Новгородской областях, а также в Алтайском крае и Республике Тыва.

Сбой регистрируют в разных регионах

Источник:

На сайте и в приложении оператора на момент публикации не было сообщений о сбое. Редакция НГС направила запрос в Yota для комментария по ситуации.

Вчера, 10 декабря, массовый сбой произошел в работе мобильного оператора Билайн. Информация о неполадках поступала из разных регионов Сибири.

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Комментарии
1
Гость
1 минута
У Билайна вчера вечером тоже инет лежал. Роскомпозор опять развлекается.
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