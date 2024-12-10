«Нет сети»: новосибирцы сообщают о сбое в работе мобильного оператора

Вечером 10 декабря жители Новосибирской области сообщили о проблемах в работе мобильного оператора «Билайн». Об этом заявили сразу несколько читателей НГС.
Кроме Новосибирской области, жалобы на работу оператора поступают и из других регионов Сибири. Соответствующие данные появились на сайте Downdetector.
По информации сервиса, речь идет о пользователях из Алтайского края, Кузбасса, Красноярского края и Томской области. Некоторые из них сообщают о сетевых сбоях.
— У «Билайна» сбой. Нет сети, — сообщает паблик «В КУРСЕ 22» во «ВКонтакте».
В приложении оператора сказано, что мобильный интернет и звонки могут работать с ограничениями.
— Скоро все починим, и вы снова сможете пользоваться связью, — сказано в сообщении.
О проблемах со связью также сообщают пользователи в группе мобильного оператора во «ВКонтакте». НГС обратился в пресс-службу «Билайна» за комментарием.
В ноябре жители Новосибирска сообщили, что у них не работают сайт и приложение сервиса доставки «СДЭК». Проблемы возникли 18 ноября.
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— Некоторые абоненты «Билайн» сегодня вечером могли столкнуться с некорректной работой сервисов. Наши технические специалисты приложили все усилия, чтобы восстановить связь в кратчайшие сроки. Сейчас все сервисы работают в полном объеме, — сообщили НГС в пресс-службе оператора.