«Нет сети»: новосибирцы сообщают о сбое в работе мобильного оператора

НГС обратился в пресс-службу «Билайна» за комментарием Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вечером 10 декабря жители Новосибирской области сообщили о проблемах в работе мобильного оператора «Билайн». Об этом заявили сразу несколько читателей НГС.

Кроме Новосибирской области, жалобы на работу оператора поступают и из других регионов Сибири. Соответствующие данные появились на сайте Downdetector.

О проблемах в работе оператора сообщают жители нескольких регионов Источник: downdetector.su











По информации сервиса, речь идет о пользователях из Алтайского края, Кузбасса, Красноярского края и Томской области. Некоторые из них сообщают о сетевых сбоях.

— У «Билайна» сбой. Нет сети, — сообщает паблик «В КУРСЕ 22» во «ВКонтакте».

В приложении мобильного оператора сообщили, что разбираются с проблемой Источник: читатель НГС











В приложении оператора сказано, что мобильный интернет и звонки могут работать с ограничениями.

— Скоро все починим, и вы снова сможете пользоваться связью, — сказано в сообщении.

О проблемах со связью также сообщают пользователи в группе мобильного оператора во «ВКонтакте». НГС обратился в пресс-службу «Билайна» за комментарием.

В ноябре жители Новосибирска сообщили, что у них не работают сайт и приложение сервиса доставки «СДЭК». Проблемы возникли 18 ноября.