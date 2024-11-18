«Что-то пошло не так»: новосибирцы заметили сбои в работе приложения «СДЭК»

Жители Новосибирска сообщили, что у них не работает сайт и приложение сервиса доставки «СДЭК». Проблемы возникли вечером 18 ноября.
По словам читателей, в приложении не удавалось отследить заказ и рассчитать стоимость доставки.
— Что-то пошло не так. Повторите запрос позднее. Не получен ответ сервера, — сообщается о сбоях в приложении.
Также информация о проблемах в работе «СДЭК» появилась на сайте Downdetector.su. Пользователи отмечают, что у них не грузится сайт и приложение, не работает отслеживание посылок. Со сбоем также столкнулись жители Тверской, Нижегородской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.
На сайте «СДЭК» сообщается, что 19 ноября с 5:00 до 6:00 по МСК будут проводиться плановые технические работы, из-за которых вход в личный кабинет будет временно недоступен.
Редакция НГС направила запрос в «СДЭК» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее новосибирцы сообщали о сбоях в работе приложения «Т-Банка».