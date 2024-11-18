«Что-то пошло не так»: новосибирцы заметили сбои в работе приложения «СДЭК»

Сбои наблюдались в нескольких регионах Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Жители Новосибирска сообщили, что у них не работает сайт и приложение сервиса доставки «СДЭК». Проблемы возникли вечером 18 ноября.

По словам читателей, в приложении не удавалось отследить заказ и рассчитать стоимость доставки.

Пользователи не могут полноценно пользоваться приложением сервиса Источник: скриншот «СДЭК»











— Что-то пошло не так. Повторите запрос позднее. Не получен ответ сервера, — сообщается о сбоях в приложении.

Также информация о проблемах в работе «СДЭК» появилась на сайте Downdetector.su. Пользователи отмечают, что у них не грузится сайт и приложение, не работает отслеживание посылок. Со сбоем также столкнулись жители Тверской, Нижегородской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

Проблемы начались примерно с 20:00 по местному времени. Источник: Downdetector.su











На сайте «СДЭК» сообщается, что 19 ноября с 5:00 до 6:00 по МСК будут проводиться плановые технические работы, из-за которых вход в личный кабинет будет временно недоступен.

Редакция НГС направила запрос в «СДЭК» с просьбой прокомментировать ситуацию.