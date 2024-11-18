НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

4 м/c,

южн.

 753мм 76%
Подробнее
2 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71

СРОЧНО

В Новосибирске вторую неделю ищут мать двоих детей

Кто строит новую Россию
Биографии дезертиров
Не прощелкать год — про лечение зубов
Всё о заморозке вкладов
Врачи для 30-летних
Звезда в фастфуде
Зажечь на корпоративе — советы
Миф о пальмовом масле
Новости в Telegram
Город «Что-то пошло не так»: новосибирцы заметили сбои в работе приложения «СДЭК»

«Что-то пошло не так»: новосибирцы заметили сбои в работе приложения «СДЭК»

Также возникли проблемы в работе сайта

193
1 комментарий

Сбои наблюдались в нескольких регионах

Жители Новосибирска сообщили, что у них не работает сайт и приложение сервиса доставки «СДЭК». Проблемы возникли вечером 18 ноября.

По словам читателей, в приложении не удавалось отследить заказ и рассчитать стоимость доставки.

Пользователи не могут полноценно пользоваться приложением сервиса

— Что-то пошло не так. Повторите запрос позднее. Не получен ответ сервера, — сообщается о сбоях в приложении.

Также информация о проблемах в работе «СДЭК» появилась на сайте Downdetector.su. Пользователи отмечают, что у них не грузится сайт и приложение, не работает отслеживание посылок. Со сбоем также столкнулись жители Тверской, Нижегородской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

Проблемы начались примерно с 20:00 по местному времени.

На сайте «СДЭК» сообщается, что 19 ноября с 5:00 до 6:00 по МСК будут проводиться плановые технические работы, из-за которых вход в личный кабинет будет временно недоступен.

Редакция НГС направила запрос в «СДЭК» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее новосибирцы сообщали о сбоях в работе приложения «Т-Банка».

ПО ТЕМЕ
Сбой Приложение СДЭК Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
6mitya9
7 минут
проблема больших компаний в том,что они большие...разваливаются долго...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

ula1234,30

ЛедиN,31

Олег,37

влад,50

Евгений Геннадьевич,51

Алексей,33

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление