«Более 3 часов не работает»: новосибирцы заявили о сбое в приложении «Т-Банк»

Проблемы наблюдаются, как и в приложении самого банка, так и в его же приложении «Инвестиции» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска заявили о сбое в работе приложения «Т-Банк» (бывший «Тинькофф»). Горожане сообщают, что не могут зайти в приложение самого банка и в приложение «Инвестиции» от него же несколько часов.

— Уже более 3 часов не работает приложение Тиньков. И не только у меня. Уже спросил у четырёх знакомых и никто не может зайти, — поделился читатель НГС.

— Не дает войти. В приложении периодически дает ввести пин-код, но не заходит, — делится новосибирец.

При входе в приложение появляется надпись с предупреждением о том, что оно временно работает не так, как обычно.

— Вход в приложение может работать нестабильно. Уже исправляем, — сообщает «Т-Банк» пользователям.

Пользователи не могут зайти в приложение банка Источник: «Т-Банк»











По словам новосибирцев, подобное продолжается несколько часов Источник: «Т-Банк»











Сайт, на котором сообщают о сбоях, указано, что чаще всего жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Источник: сбой.рф











НГС обратился за комментарием в пресс-службу банка, материал будет дополнен.