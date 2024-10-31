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Новосибирцы заявили о сбое в приложении «Т-Банк»

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Город «Более 3 часов не работает»: новосибирцы заявили о сбое в приложении «Т-Банк»

«Более 3 часов не работает»: новосибирцы заявили о сбое в приложении «Т-Банк»

Горожане отмечают, что не могут войти в приложение банка

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15 комментариев

Проблемы наблюдаются, как и в приложении самого банка, так и в его же приложении «Инвестиции»

Жители Новосибирска заявили о сбое в работе приложения «Т-Банк» (бывший «Тинькофф»). Горожане сообщают, что не могут зайти в приложение самого банка и в приложение «Инвестиции» от него же несколько часов.

— Уже более 3 часов не работает приложение Тиньков. И не только у меня. Уже спросил у четырёх знакомых и никто не может зайти, — поделился читатель НГС.

— Не дает войти. В приложении периодически дает ввести пин-код, но не заходит, — делится новосибирец.

При входе в приложение появляется надпись с предупреждением о том, что оно временно работает не так, как обычно.

— Вход в приложение может работать нестабильно. Уже исправляем, — сообщает «Т-Банк» пользователям.

Пользователи не могут зайти в приложение банка

По словам новосибирцев, подобное продолжается несколько часов

Сайт, на котором сообщают о сбоях, указано, что чаще всего жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу банка, материал будет дополнен.

Недавно жители Новосибирска столкнулись с проблемами в работе приложения банка ВТБ.

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Комментарии
15
Картавый
57 минут
Дебетовые не работают, в Т - бизнес сразу зашёл. По мне так лучше бы лёг vk, раз и навсегда.
Гость
1 час
потому что Олег ушёл, а это осталось
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