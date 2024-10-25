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Город При входе возникает ошибка: новосибирцы заявили о сбое в работе приложения банка ВТБ

При входе возникает ошибка: новосибирцы заявили о сбое в работе приложения банка ВТБ

Пользователям оказались недоступны переводы денежных средств

3 892
23 комментария

Проблема возникла вечером 25 октября

Жители Новосибирска сообщили, что у них не работает приложение банка ВТБ. Проблема возникла вечером 25 октября.

По словам читателей, у банка ВТБ оказались недоступны переводы денежных средств в онлайн-приложении между своими счетами, а также из сторонних банков.

— Перевод временно недоступен. Мы уже работаем, чтобы это исправить, — говорится в сообщении в приложении.

В пресс-службе ВТБ прокомментировали эту ситуацию.

— Подтверждаем, что сегодня в работе ВТБ Онлайн наблюдались кратковременные перебои при осуществлении денежных переводов. Наши специалисты оперативно устранили эти ограничения, в настоящее время все сервисы снова доступны в полном объеме, — пояснили в компании.

Ранее сбой в работе произошел в приложении Альфа-Банка. При попытке зайти в приложение возникала ошибка.

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Комментарии
23
mirror
37 минут
РКН усердно борется с YouTube и VPN. А в обмороке сайты судов и банков.
Татьяна 53
1 час
Банки не люблю, думаю много банков в ближайшее время просто не будет
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