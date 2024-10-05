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Город «При входе появляется ошибка»: новосибирцы заявили о сбое в работе Альфа-Банка

«При входе появляется ошибка»: новосибирцы заявили о сбое в работе Альфа-Банка

Приложение банка не работает примерно с 16:30

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3 комментария

Новосибирцы сообщают, что у них не работает приложение Альфа-Банка. Проблема возникла днем 5 октября.

— При попытке зайти в приложение появляется ошибка. Также не работает вход в личный кабинет на сайте с ПК, — сообщила читательница НГС Наталья.

В поддержке банка сообщили, что приложение подверглось массовому сбою. Когда проблему удастся решить, не уточняется.

По данным сайта Downdetector.su, проблемы начались сегодня, примерно с 16:30 по новосибирскому времени, и продолжаются до сих пор. Пользователи пишут, что не работают приложение, сайт, сервис «Альфа-Бизнес», а также есть неполадки с переводами.

Кроме Новосибирской области с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга, Тверской, Нижегородской и Свердловской областей.

Ранее в России произошел массовый сбой в работе Telegram.

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Комментарии
3
Директор Завода (Ржака)
8 минут
Давно пользуюсь только Сбером. Всегда все работает .
Гость
20 минут
Нам, новосибирцам, вобще пофигу
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