«Тепло, но с ветром»: какой будет погода в Новосибирске — прогноз на три дня

В Новосибирск на выходных придет потепление Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирск в ближайшее время придет потепление после краткосрочного похолодания. Об этом корреспонденту НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Существенное повышение температуры уже на выходных пойдет, но сейчас на завтра сохраняются осадки. Снег на сутки прогнозируем, местами метель. Тепло идет, но пока с ветром, — отметила Наталья Кичанова.

В четверг, 12 декабря, ночью ожидается -10… -12 градусов, днем — -6… -8 градусов. Ветер ночью будет 7–12 метров в секунду, днем — 10–15.

В пятницу, 13 декабря, в Новосибирске преимущественно без осадков, ожидается -7… -9 градусов. Ветер будет юго-западного направления, 10–15 метров в секунду. Днем будет -6… -11 градусов.

В субботу, 14 декабря, ожидается без осадков. Температура воздуха ночью будет в районе -7… -9 градусов, днем — -2… -4 градуса. Ветер ожидается южного направления, 5–10 метров в секунду.

Синоптик пояснила, что в понедельник–вторник снова в город придет волна холода, но она будет кратковременная. В ночные часы — до -20 градусов, по области местами — до -24. Днем — в районе -16… -17 градусов.