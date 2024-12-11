НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-13°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -19

5 м/c,

южн.

 757мм 78%
Подробнее
8 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Смерть дорожает
Что дарить родителям
Как ехать по площади Кирова
Копим на будущее
Власти против школы
Нейродеды Морозы
Наряд на корпоратив за 50 рублей
Новости в Telegram
Зима «Тепло, но с ветром»: какой будет погода в Новосибирске — прогноз на три дня

«Тепло, но с ветром»: какой будет погода в Новосибирске — прогноз на три дня

Предстоящая волна тепла после сменится холодом

1 206
10 комментариев

В Новосибирск на выходных придет потепление

Источник:

В Новосибирск в ближайшее время придет потепление после краткосрочного похолодания. Об этом корреспонденту НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Существенное повышение температуры уже на выходных пойдет, но сейчас на завтра сохраняются осадки. Снег на сутки прогнозируем, местами метель. Тепло идет, но пока с ветром, — отметила Наталья Кичанова.

В четверг, 12 декабря, ночью ожидается -10… -12 градусов, днем — -6… -8 градусов. Ветер ночью будет 7–12 метров в секунду, днем — 10–15.

В пятницу, 13 декабря, в Новосибирске преимущественно без осадков, ожидается -7… -9 градусов. Ветер будет юго-западного направления, 10–15 метров в секунду. Днем будет -6… -11 градусов.

В субботу, 14 декабря, ожидается без осадков. Температура воздуха ночью будет в районе -7… -9 градусов, днем — -2… -4 градуса. Ветер ожидается южного направления, 5–10 метров в секунду.

Синоптик пояснила, что в понедельник–вторник снова в город придет волна холода, но она будет кратковременная. В ночные часы — до -20 градусов, по области местами — до -24. Днем — в районе -16… -17 градусов.

Ранее НГС писал о том, что синоптики предупреждали о похолодании. Они объяснили, чего ждать, кроме морозов до -30 градусов.

ПО ТЕМЕ
Погода Прогноз Потепление Зима
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
1 час
поедем в лес! на лыжах кататься! в лесу ветра нет.
Гость
1 час
Тузика видели сегодня?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Вячеслав,34

Керамист Чайников,42

Сергей,48

петр,57

Ахат,33

Sh.sh,44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление