Составлен прогноз погоды для новосибирцев на ближайшие дни: чего ждать, кроме морозов до -30 градусов

Синоптики отмечают, что с каждым днем морозы будут отступать всё сильнее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске и Новосибирской области в ближайшие дни ожидается морозная погода — столбики термометров в отдельных районах могут упасть до –30 градусов. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

В Новосибирске в ночь на 10 декабря будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от –19 до –21 градуса по Цельсию, днём ожидается от –16 до –18 градусов. Скорость ветра — от 4 до 9 метров в секунду.

В ночь на среду, 11 декабря, столбики термометров в Новосибирске будут колебаться от -16 до –18 градусов по Цельсию, днём — от –11 до –13 градусов. В дневные часы ожидается небольшой снег, порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду.

12 декабря в Новосибирске станет ощутимо теплее — температура воздуха днём будет колебаться до –5 до –7 градусов, в ночные часы — от –11 до –13 градусов. Погода будет довольно ветреная — порывы могут достигать 13 метров в секунду. Будет преимущественно без осадков.

Холодно будет и в Новосибирской области. В ночь на 10 декабря столбики термометров будут колебаться от –19 до –24 градусов, в отдельных районах возможно понижение до -30 градусов. В дневные часы будет от –13 до –18 градусов, местами до –23 градусов по Цельсию.

11 декабря ночные температуры ожидаются на уровне –15… –20 градусов, местами возможно понижение до –26 градусов. В дневные часы — от –6 до –11 градусов. 12 декабря в области, как и в Новосибирске, станет теплее: ночью столбики термометров будут колебаться от –11 до –16 градусов, днём — от –4 до –9 градусов. Скорость ветра может достигать 13 метров в секунду.