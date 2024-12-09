В Новосибирской области похолодало до –29 градусов — карта самых морозных районов

Днем в регионе будет немного теплее, но всё равно холодно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области в ночь с 8 на 9 декабря очень ощутимо похолодало. В некоторых районах температура опустилась до почти –30 градусов. Смотрим, в каких районах морозы дали о себе знать наиболее явно.

Карту погоды опубликовали специалисты «Западно-Сибирского УГМС». Холоднее всего в ночь с 8 на 9 декабря оказалось в Кыштовке — там столбики термометров зафиксировали –28,9 градуса по Цельсию.

Источник: meteo-nso.ru











В Северном похолодало до –27,3 градуса, в Маслянино — до –15 градусов, в Искитиме — до –15,8, в Колывани — до — 15,2 градуса.

В Новосибирске в ночь на 9 декабря синоптики зафиксировали от –21 до –23 градусов по Цельсию. В дневные часы будет чуть теплее — от –19 до –21 градуса.