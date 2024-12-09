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Зима В Новосибирской области похолодало до –29 градусов — карта самых морозных районов

В Новосибирской области похолодало до –29 градусов — карта самых морозных районов

Ниже всего температуры упали в Кыштовке и Северном

4 644
11 комментариев

Днем в регионе будет немного теплее, но всё равно холодно

Источник:

В Новосибирской области в ночь с 8 на 9 декабря очень ощутимо похолодало. В некоторых районах температура опустилась до почти –30 градусов. Смотрим, в каких районах морозы дали о себе знать наиболее явно.

Карту погоды опубликовали специалисты «Западно-Сибирского УГМС». Холоднее всего в ночь с 8 на 9 декабря оказалось в Кыштовке — там столбики термометров зафиксировали –28,9 градуса по Цельсию.

Источник:

В Северном похолодало до –27,3 градуса, в Маслянино — до –15 градусов, в Искитиме — до –15,8, в Колывани — до — 15,2 градуса.

В Новосибирске в ночь на 9 декабря синоптики зафиксировали от –21 до –23 градусов по Цельсию. В дневные часы будет чуть теплее — от –19 до –21 градуса.

Ранее НГС писал о том, какая погода ждет новосибирцев на этой неделе.

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Комментарии
11
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1 час
Мы в Новосибирске зачем мне температура в Кыштовке
Гость
1 час
С Новосибирска то-же на выходные в Москву можно...
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