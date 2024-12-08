Порывы ветра и снег: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

К середине недели морозы сменит теплая погода Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ожидается похолодание до -22 градусов, но уже к середине недели морозы сменит более теплая погода. В городе прогнозируют усиление ветра, а также несколько дней будет снегопадов. НГС изучил сайты погодных сервисов и узнал, что ожидает сибиряков на следующей неделе.

Как сообщает Gismeteo, в понедельник и вторник температура воздуха днем составит -17 градусов, при этом ночью ожидается похолодание до -22…-21 градуса. С 11 декабря в городе возможно потепление, столбик термометра будет держаться на отметке от -5 до -13 градусов.

Синоптики предупреждают об усилении ветра Источник: gismeteo.ru











В среду, четверг и пятницу в Новосибирске прогнозируется снег, в остальные дни будет облачно и пасмурно. Со среды порывы ветра могут усилиться до 13 м/с.

Сервис «Яндекс.Погода» также обещает потепление с 11 декабря. В понедельник и вторник дневная температура воздуха составит -16…-17 градусов, ночная — -19…-20 градусов мороза. В среду, 11 декабря, столбик термометра будет держаться днем на отметке -12 градусов, 12 и 13 декабря — -7 и -6 градусов соответственно. Самая теплая погода ожидается в субботу и воскресенье. В эти дни температура составит -3…-2 градуса.

К выходным в городе ожидается потепление Источник: yandex.ru/pogoda











Как и предыдущий сервис, сайт прогнозирует снежные осадки 11 и 12 декабря.

По информации сервиса Rusmeteo, самым холодным днем станет вторник, 10 декабря, с температурой -19 градусов. На выходных днем ожидается до -5 градусов. Ветер может усилиться до 8 метров в секунду.

Самая холодная погода ожидается 9 и 10 декабря Источник: rusmeteo.net









