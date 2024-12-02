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Зима «Выше нормы на 2-4 градуса»: какая погода ждёт новосибирцев в первую декаду декабря

«Выше нормы на 2-4 градуса»: какая погода ждёт новосибирцев в первую декаду декабря

В Новосибирске прогнозируют тепло до конца этой недели

876
10 комментариев

В некоторых районах области температура может упасть до -20 градусов

Источник:

Первая декада декабря в Новосибирске будет теплой — температура поднимется выше нормы. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Среднедекадная температура будет выше нормы на 2-4 градуса и будет составлять от –8 до –12 градусов, — объяснила синоптик.

Колебания температур в первой декаде в ночные часы будут от –13…–20 градусов до –7…–12 градусов. В дневное время температура составит от –7…–12 до –1…–6 градусов.

По словам Натальи Кичановой, значения до –20 градусов будут отмечаться только в некоторых районах области. В Новосибирске, как минимум до конца этой недели, будет стоять достаточно тёплая погода.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске прогнозируют повышение температуры до –2 градусов.

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Комментарии
10
Татьяна 53
46 минут
Кисуля прелесть.
Гость
1 час
Перечислены все цифры от 0 до 20. Прогноз. Типа 6 - 8 иногда 9 12 в отдельные дни 0- 5 ночью 17 - 20
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