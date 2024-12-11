На 8 градусов выше нормы: новосибирцев предупредили об аномальном потеплении

Скоро погода в Новосибирске должна улучшиться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области прогнозируют повышение температуры до аномальных значений. Об этом 11 декабря сообщило агентство ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик объяснил, что к концу недели температура повысится сразу на 4-5 градусов в Новосибирске, Омске и Томске. Днем потеплеет до -1…-5 градусов. Аномалии составят 6-8 градусов выше нормы.

Также, по словам Романа Вильфанда, температура превысит климатическую норму на Урале и в Якутии:

— На западе Якутии по-прежнему на 8-10 градусов температура выше нормы, также и в Ямало-Ненецком автономном округе, но к концу недели температура там будет близка к норме, произойдет понижение примерно на 10 градусов. В ближайшие дни прогнозируется -14…-15 градусов ночью, днем — около -10…-11 градусов.

С пятницы по понедельник в этих регионах по ночам ожидается -22…-30 градусов, а днем -20…-24 градуса.