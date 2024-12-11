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Происшествия Шел в наушниках: мужчина погиб на железной дороге в Новосибирской области

Шел в наушниках: мужчина погиб на железной дороге в Новосибирской области

Машинист экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось

2 542
30 комментариев

Машинист затормозил, но избежать столкновения не удалось

Источник:

В Новосибирской области поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла на станции Ояш.

Подробности рассказали в телеграм-канале «Транспортная полиция Сибири». 54-летний мужчина шел в наушниках близко к железнодорожному пути. Машинист увидел его, подал предупреждающий сигнал и экстренно затормозил. Но избежать столкновения не удалось.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

Транспортная полиция просит пешеходов не пользоваться наушниками на железной дороге и быть внимательными при переходе путей.

В начале декабря поезд насмерть сбил 24-летнего парня в Новосибирской области. Пострадавший погиб на месте.

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Поезд Железная дорога Наушники Новосибирская область
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Комментарии
32
kalqcd
1 час
Не он первый, не он последний. Чужие истории ничему не учат.
Гость
1 час
Премию Дарвина тем кто ходит по путям в наушниках ! Не услышать гудок паровоза это нужно быть крайне эрудированным человеком.
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