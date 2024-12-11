Шел в наушниках: мужчина погиб на железной дороге в Новосибирской области

В Новосибирской области поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла на станции Ояш.
Подробности рассказали в телеграм-канале «Транспортная полиция Сибири». 54-летний мужчина шел в наушниках близко к железнодорожному пути. Машинист увидел его, подал предупреждающий сигнал и экстренно затормозил. Но избежать столкновения не удалось.
От полученных травм мужчина погиб на месте.
Транспортная полиция просит пешеходов не пользоваться наушниками на железной дороге и быть внимательными при переходе путей.
В начале декабря поезд насмерть сбил 24-летнего парня в Новосибирской области. Пострадавший погиб на месте.