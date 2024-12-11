Ушла от оклада в 10 тысяч: как учительница решилась переехать на Крайний Север

Омичка переехала в Лабытнанги год назад и рассказала нам о своих впечатлениях Источник: Дарья Лебедева











34-летняя учительница Дарья Лебедева переехала из Омска в ямальский городок Лабытнанги. На Крайнем Севере она работает уже год. Согласно условиям программы «Земский учитель», в Лабытнанги она обязана прожить еще четыре года. Наша коллега из NGS55.RU Мария Носенко поговорила с учителем о суровой погоде, высоких ценах на продукты и о том, почему она не планирует уезжать обратно в Омск.

«Пророчили работу продавца-консультанта»

34-летняя Дарья Лебедева — коренная омичка. Она окончила ОмГПУ по специальности «учитель русского языка и литературы», а затем пошла преподавать студентам в Сибирский профессиональный колледж. Дарья Сергеевна рассказала, что быть учителем никогда не было ее мечтой:

— Я не придавала в 17 лет значения той специальности, на которую пошла. Хотела быть журналисткой или связать жизнь с редактурой, но прошла на заочку в ОмГУ. Меня это не устраивало. Я запланировала пересдать и опять поступать в госуниверситет, но спустя год решила не проходить эту историю снова. Многие из нас не хотели работать в школе: на учебе все в шутку говорили, что филфаковцам место на должности продавца-консультанта.

Поначалу учительнице было сложно привыкнуть к климату Источник: из личного архива Дарьи Лебедевой











В колледж Дарья Лебедева устроилась еще магистрантом. Она рассказала, что первые три года работы она каждодневно думала о том, стоит ли ей оставаться в сфере образования:

— Я думала: «Что я здесь делаю? Зачем я здесь? Надо уходить». Нагрузка больше эмоциональная, ведь ты не можешь оставаться в стороне от учеников. Дети приходят с непростыми характерами и историями, и порой очень грустными. В колледже мне приходилось учить вчерашних девятиклассников общаться, сотрудничать и разговаривать друг с другом. Тяжелая работа, но она мне нравилась.

Такие фигуры украшают Лабытнанги Источник: Дарья Лебедева











Кроме того, в студенчестве у Дарьи родилась дочь. Омичке хотелось приходить в школу в качестве родителя, а не преподавателя.

— Я боялась, что не смогу полноценно проявлять себя как родитель. Дело в том, что ты знаешь изнанку этой профессии. И тогда предъявлять претензии по поводу учебы ребенку оказывается не совсем возможным. Отталкивало в том числе и отношение к учителям в современном мире, и требования к ним, — добавила Дарья.

«Средний оклад преподавателей — 10 тысяч рублей»

Самая большая мечта Дарьи Лебедевой — купить собственную квартиру — не только ради себя, но и ради дочки. По программе «Земский учитель» она получила миллион рублей. По словам Дарьи, достичь этого на работе в колледже невозможно:

— В Омске по поводу среднего уровня зарплат дела обстоят так: один ест мясо, другой — капусту. Кто-то ест и голубцы. Среди всего этого теряются преподаватели СПО со средним окладом 10 тысяч рублей. Поэтому переехать на Крайний Север было решением взвешенным. Воспитывать ребенка одной, пытаясь выкроить деньги на съем квартиры и не забывать про развлечения для дочки, — задача не из простых. А еще хотелось перезагрузки, отвлечься от своих бед.

Так выглядит школа, в которой работает Дарья Источник: Дарья Лебедева











Сперва Дарья подала документы на работу на юге России, но не прошла по баллам. А вот на северном конкурсе омичка обошла 11 претендентов. По словам Дарьи Лебедевой, в городке Лабытнанги у нее есть всё необходимое для жизни:

— На Крайнем Севере есть места, откуда выбраться сложно, а порой невозможно по полгода. Недалеко от Лабытнанги есть Салехард, а там — аэропорт. Есть всё, что мне нужно: школа, больница и путь к цивилизации.

От Омска до Лабытнанги — около 2500 километров Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

«Ощущение, что здесь все тебя оценивают»

Подходящую квартиру в Лабытнанги учителю было найти непросто: часто съемное жилье здесь выкупают для вахтовиков, к тому же много квартир в Лабытнанги — из старого фонда. Дарье Лебедевой нашли квартиру поближе к школе, но с проблемами с отоплением. Вместе с дочкой они спасаются в холодные дни обогревателями. Кроме того, во всех квартирах должны быть водонагреватели: по трубам течет холодная вода.

Дарья рассказала, что сложнее всего было представить, как тяжело дастся переезд ребенку:

— Дочка всегда уставала от большого города и от езды в переполненной маршрутке. А здесь она ходит в школу пешком и быстро. Сказать ей о решении было непросто, хоть в итоге новость она восприняла спокойно. С нами, кстати, еще переехала и кошка. Так что в Лабытнанги мы втроем. И сейчас я вижу, как у дочки на свежем воздухе улучшилось самочувствие.

Зима в Лабытнанги Источник: Дарья Лебедева

Первое время Дарье Лебедевой было сложно привыкнуть к тихому ритму. Лабытнанги выглядит как большая деревня, где все друг друга знают. По словам учителя, вид серых двухэтажек из окна вызывал апатию:

— Ощущение, что все на тебя смотрят и оценивают. От видов становилось тоскливо. Здесь я испытала весь спектр эмоций: от воодушевления до полнейшей апатии. И без больничного в прошлом году не обошлось, потому что акклиматизацию я недооценила.

«Ветер промозглый, продувной и сырой»

Среднее омское лето для жителей Лабытнанги — это очень жаркая погода. Здесь 20 градусов ощущаются как 40 градусов. По словам учительницы, по утрам туман окутывает город густым молоком из-за большой влажности.

Сейчас Дарья Сергеевна преподает в 6-х и 7-х классах Источник: Дарья Лебедева

— Ветер такой промозглый, продувной и сырой. А зима очень красивая, в отличие от Омска. Везде чистый снег, ни грамма слякоти и грязи. Как говорится, сибиряк — это тот, кто тепло одевается, поэтому к климату я привыкла достаточно быстро, — рассказала учительница.

Больше всего Дарью Лебедеву шокировали цены на продукты, товары и услуги. По ее словам, сгладил ситуацию лишь приход сетевых магазинов:

— Если местные магазины задирают цены, то сетевики сглаживают. Здесь нет никакого сельского хозяйства, поэтому фрукты, овощи и хлеб стоят прилично. Мясо — только замороженное, лишь изредка появляется охлажденное. Но вот ямальское молоко есть, и оно намного вкуснее омского. Скоро, говорят, появятся местные яйца. Но я хочу сказать, что в мой последний отпуск в Омске я не увидела большой разницы между ценами.

На фото — сквер в Лабытнанги Источник: Дарья Лебедева

«Откровенного хамства в сторону учителей нет»

Отличаются в разных частях страны и характеры людей. Учитель рассказала, что люди в ЯНАО могут похвастаться открытостью и готовностью помочь.

— Вижу, что мужчины к женщинам относятся по-особенному. То же и с учителями. Да, конечно, дети балуются, могут плохо себя вести, но откровенного хамства в сторону учителей, как это бывает в Омске, здесь нет.

Сейчас Дарья ведет уроки в шестых и седьмых классах. Вернуться в Омск пока что не хочет и ничего не загадывает на будущее.