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Город проблема «Что будем делать-то?» Власти хотят оставить жителей элитных домов на Дачном шоссе без школы — всё по закону

«Что будем делать-то?» Власти хотят оставить жителей элитных домов на Дачном шоссе без школы — всё по закону

Жители домов возле Заельцовского бора оказались заложниками ООПТ

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Застройщик комплекса Flora&Fauna хотел за свой счёт построить для жителей школу и детский сад, но власти оказались против

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В Заельцовском бору разгорается социальный конфликт: региональное правительство попросило мэрию убрать из планов строительство детских садов и школ в районе жилого комплекса Flora&Fauna. Аргумент властей простой: территория — особо охраняемая природная, строить ничего нельзя, и мэрия должна подчиниться и привести все документы в соответствие. Но застройщик комплекса готов возвести школу и детский сад для своих жителей — и жителей других окрестных домов — за свой счёт, и регламент ООПТ ему это, вроде, не запрещает. Подробности — в материале НГС.

«Это заместитель губернатора просит?»

В начале ноября комиссия по внесению изменений в Генплан Новосибирска рассматривала нетипичный вопрос: из документа потребовали убрать уже запланированные в районе ЖК Flora&Fauna на Дачном шоссе детские сады и школу.

Инициатором изменения Генплана выступил заместитель губернатора Роман Теленчинов. Аргументация правительства простая: главный документ о городском развитии нужно привести в соответствие с законодательством. Несколько лет назад на всю территорию Заельцовского бора, включая те участки, где уже есть или строится жильё, наложили зону особо охраняемой природной территории (ООПТ). И теперь с неё нужно убрать все объекты местного значения, включая социальные.

— После создания лесного парка, в марте 2023 мэрией города Новосибирска не обеспечен учет режима особой охраны лесного парка в Генеральном плане, — отметил в обращении к Максиму Кудрявцеву замгубернатора (копия имеется в распоряжении НГС). — Из карт размещения объектов местного и регионального значения Генерального плана не исключены планируемые объекты: две общеобразовательных школы, два детских сада, два медицинских учреждения, библиотека.

По действующей редакции Генплана, в районе ЖК Flora&Fauna планировали построить два детских сада и школу. Участок для них находится в аренде у компании «Союз» (входит в группу «Сибирские жилые кварталы» («СЖК»), которая также построила жилые дома комплекса).

На территории планировали много объектов, все их теперь нужно исключить из Генплана. В том числе в самой заселённой части ООПТ — вдоль Дачного шоссе (на схеме — слева снизу)

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Требование регионального правительства произвело на комиссии эффект разорвавшейся бомбы, сильно возмутив участвующих в обсуждении депутатов.

— Что будем делать-то, коллеги? — вопросил Антон Тыртышный, представляющий спорную территорию в горсовете. — Когда давали разрешение [на строительство], это же всё было [в плане]? Там строили жильё не просто так — людям было обещано городом, мэрией, что всё это будет. А сейчас мы говорим: ну, нам советуют убрать, давайте уберём.

Присутствовавшая на заседании юрист застройщика Ульяна Воронина рассказала, что проектирование школы и детского сада уже запущено, проведены изыскания, получены необходимые техусловия для строительства, даже предварительные эскизы здания уже есть (поделиться ими с редакцией НГС в «СЖК» оказались не готовы). При этом сама территория для школы расположена в зоне хозяйственного назначения, допускающей строительство объектов образования даже в границах территории ООПТ.

Дома комплекса flora&Fauna — не единственные здесь (хотя численность их жителей превалирует), через дорогу от них с разницей в 20 лет построены ещё два многоквартирных дома

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Аргументы мэрии, которую в дискуссии представляла начальник управления архитектуры и строительства Елена Позднякова, некоторые из членов комиссии сочли нелогичными. В частности, она отметила, что предоставленный по договору аренды участок предполагает несколько видов разрешённого использования — не только школу и детский сад. Соответственно, для школы потребуется выделить отдельный участок, что в границах ООПТ юридически невозможно.

Впрочем, строить всё, что указано в видах разрешённого использования земли (а список может быть очень длинным), застройщик не обязан. И, по словам Ульяны Ворониной, физически не сможет.

— Ухо режет. Люди собираются построить детский сад, а мы тут что-то обсуждаем, — возмутился депутат горсовета Евгений Яковенко.

— Это заместитель губернатора просит? Ну, надо поддержать! — парировал немного опоздавший к началу дискуссии замдиректора регионального «Агентства развития жилищного строительства» Александр Савоськин. И очень удивился, что проблема с социальной инфраструктурой в этом районе уже есть, а как её решать — непонятно.

Ещё один аргумент мэрии — то, что школа и детский сад, которые «СЖК» планирует построить целиком на собственные средства, не будут переданы на баланс города. То есть будут частными. В этом случае, отметил директор «Института градостроительного планирования» Алексей Нестёркин, они автоматически теряют статус объектов местного значения, и их всё равно нужно убрать из Генплана.

— А какая разница? — удивился Евгений Яковенко. — Есть застройщик, который готов в нынешнее время, когда кризис уже у строителей, построить для своих же жителей частную школу и детский сад — да поаплодировать хочется.

Дискуссия получилась настолько жаркой, что даже голосование не помогло членам комиссии определить судьбу территории. Принятие решения отложили до следующей — предварительно, до 13 декабря.

«Пусть построит муниципалитет»

На собственной земле застройщика строительство ещё идёт, но новые разрешения здесь, скорее всего, уже не выдадут

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ЖК Flora&Fauna, по данным 2ГИС, сегодня состоит из восьми построенных и четырёх строящихся домов. Через дорогу от комплекса находятся ещё два многоэтажных дома: один построен в 1994 году, другой — в 2014. От них, срезая угол Дачного шоссе, идёт улица Заельцовский Бор 1-й жилой посёлок из 16 двухквартирных домов, а ближе к Обкомовским дачам находится Заельцовский Бор 2-й жилой посёлок с более чем 20 частными домами.

Ближайшая к ним муниципальная школа находится в микрорайоне Аэропорт. Есть, конечно, и ряд частных: «Академия успеха» на 91-м перекате, «Рост» в ЖК «Жуковка», «Наследие» на Дачной. Добираться до любой из них школьнику самостоятельно затруднительно и долго. Детские сады тоже далеко — в том же микрорайоне Аэропорт. В одном из домов «Флоры и фауны» работает частный семейный детский сад, но совсем маленький и в помещении цокольного этажа.

— Мы сейчас живем в Краснообске, потому что возможности переехать во «Флору и Фауну» с двумя детьми, детсадовского возраста и школьником, у нас нет. Потому что школы там нет, в доступе садик только частный. В итоге эта квартира просто два года стоит — мы туда приезжаем только убираться, используем просто как дачу, по сути, — рассказала журналисту НГС владелица квартиры в ЖК Flora&Fauna Юлия.

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Детям Юлии 8 лет и 3 года, и на обещанную застройщиком инфраструктуру её семья очень рассчитывала. Даже то, что она может быть частная, маму двоих детей не смущает — «лишь бы была возможность не возить детей за тридевять земель по пробкам». Её поддерживает другая владелица квартиры в комплексе, Ирина.

— Сейчас мамы везут детей в центр. Выезжают в 7 утра, дальше ребёнок в школе или где-то у бабушки в городе — ну, то есть на чемоданах, на сумках, потому что у него ещё какие-то секции. И возвращается он в 10 вечера, — объяснила она. — Получается, что мы ребёнка лишаем детства — он уже с первого класса смотрит на пробки и дома не бывает. Не хотелось бы, чтобы так было.

Все жители комплекса в курсе ситуации, в которую попал застройщик, но как раз к нему у них вопросов нет. А вот к власти есть: по словам Ирины, в ноябре они даже направили обращение — по данным застройщика, 50 подписей в поддержку строительства школы удалось собрать за первые два дня.

Ирина в ответ на замечание о том, что застройщик готов построить не муниципальную, а частную школу, сказала, что для жителей, в принципе, разницы нет.

— Пусть построит муниципалитет. Но муниципалитет же не строит, — отметила женщина. — Конечно, меня смущает, что нет муниципальных школ, но я же понимаю, что, если 80 тысяч школьников в Новосибирске не получили места, если огромные микрорайоны «Плющихинский» и «Чистая Слобода» не решили эту проблему через концессию, тут она тоже не решится в ближайшие лет 5.

База отдыха вместо соцобъектов

Социальные объекты планировали построить за существующими жилыми домами: слева планировалось здание совмещённых дошкольного и школьного блоков, справа — школьный стадион

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В пресс-службе «СЖК» рассказали, что работа над проектированием будущей школы и детского сада началась ещё до включения Заельцовского бора в ООПТ. Их планировали построить за домом на улице Заельцовский Бор 1-й жилой посёлок, 22 — на части участка, который, согласно данным Росреестра, «обнимает» жилые дома вдоль Дачного шоссе со всех сторон. Его общая площадь составляет почти 4 га.

— Мы понимали, что несмотря на то, что Генпланом предусмотрено строительство муниципальной школы на этой территории, такое строительство в условиях дефицита бюджета может затянуться, а то и не будет реализовано вовсе. При этом до ближайшей школы — несколько километров, родители вынуждены ежедневно возить детей, чем создают дополнительную нагрузку на и без того загруженные дороги, — объяснили в компании. — Поэтому мы проявили инициативу и решили реализовать проект самостоятельно, без привлечения бюджетных средств.

На подготовку к строительству, получение техусловий, аренду земли, проектирование компания уже потратила несколько десятков миллионов рублей. Проект, подчёркивают в «СЖК», уже готов. Происходящее сегодня в органах власти застройщика удивляет: местные власти, которые ранее предусмотрели эти социальные объекты в Генплане, в проекте планировки, в соглашении с застройщиком, внезапно отказались от своих же решений, отметили в компании.

— Вместо поддержки и содействия нашей инициативе мэрия фактически заявила об отказе от строительства вообще всех социальных объектов на данной территории (не только школы, но и поликлиники, других объектов), хотя строительство в ООПТ соцобъектов разрешено, — подчеркнули в «СЖК». — В ответ на наши обращения с просьбой поддержки правительство Новосибирской области отказало и предложило строить базу отдыха. Но это вовсе не тот объект, который так остро необходим местным жителям.

В компании также рассказали, что мэрия Новосибирска предъявила застройщику иск о расторжении договора аренды, ссылаясь на то, что «Союз» не использует его, хотя была в курсе начатых на нём и связанных с ним работ. По материалам Арбитражного суда, на спорную территорию наложены обеспечительные меры, следующее заседание назначено на 17 декабря.

— Если из-за административных барьеров нам не удастся реализовать проект, мы будем взыскивать убытки с мэрии Новосибирска, — прокомментировали ситуацию в «СЖК».

«Остаются только суды»

Мэрия считает, что застройщик не осваивает арендованный участок, и через суд требует его вернуть. В компании заявляют, что земля полностью готова к строительству

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На участке застройщик уже получил необходимые техусловия. Хотя и тут не без проблем: «Горводоканалу» уже пришлось устранять там аварию

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Как объяснил руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, опасения мэрии заключаются в том, что если застройщик вопреки обещаниям захочет построить на участке что-то, кроме пресловутой школы, ему придётся выделить для самой школы отдельный участок. А это по закону об ООПТ невозможно.

В качестве примера эксперт также приводит строительство апарт-отеля на улице Кошурникова — на участке, который передали в аренду для строительства образовательного центра.

— К нему добавили вид использования «гостиница», и по факту сейчас строят гостиницу, а на первом этаже якобы будет образовательный центр. Хотя все всё понимают, — объяснил эксперт.

Он также отметил, что удаление из Генплана социальных объектов в зоне ООПТ в перспективе лишит «СЖК» возможности получить новое разрешение на строительство жилья в этой местности — ведь территория не обеспечена необходимой инфраструктурой. И, вероятно именно эту цель и преследуют сегодня власти, не доверяя застройщику.

По мнению гендиректора девелоперской ГК «Система» Валентина Тиунова, для компании есть два варианта: требовать компенсации убытков у мэрии или инициировать изменения в регламентах ООПТ. Это, конечно, проблемы местных жителей не решит, но вопрос, судя по всему, политический.

— Я склонен считать, что это частный случай. Стройка связана с учётом разных интересов и сторон, публичных сторон, как правило. Если это не может быть урегулировано, остаются только суды — и это существующий риск для любого застройщика, — отметил он.

Стоит отметить, что компания «Союз» намеревалась построить в зоне ООПТ не только соцобъекты, но и жильё. Застройщик прошёл через несколько судебных инстанций, но власти и Верховный суд РФ, до которого в итоге летом этого года дошло разбирательство, оказались непреклонны. Таким образом, строить никакое жилье на этой территории больше нельзя вне зависимости от того, будет инфраструктура или нет.

ПО ТЕМЕ
ООПТ Заельцовский бор Флора и фауна Школы и садики Правительство Новосибирской области Мэрия Новосибирска Генплан Новосибирска
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Комментарии
2
Гость
2 минуты
А даже знаю зачем Роман это сделал. Все же очевидно. Чтобы ему принесли на лапу денежку и все вуаля, строить можно и дальше. Когда пипл поймет, все беды в стране из за депутатов, власти законов и прочих бездельников - которые и еще учат нас как правильно жить. А сами во всю нарушают законы в рамках закона (с)
282905903
1 минута
«И сам не ам, и другому не дам» - у нас власть и сама не строит, и другим не дает, даже за частные деньги… Капец
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