Тысяча жителей и собственников домов в Заельцовском бору обратились к властям — чего они боятся

Борьба против создания ООПТ в «Заельцовском бору» идет не первый месяц. И экозащитная организация поддерживает инициативу спасти лес, но они утверждают, что в таком виде, в котором существует региональный закон об ООПТ сейчас, принимать его нельзя.



— У нас есть региональный закон об ООПТ, который принят на уровне субъекта. В начале года на очередной сессии Заксобрания депутаты решили внести в закон новую единицу «лесные парки». Мы тогда активно возражали против этого, не потому что мы против парков, а потому что была очень расплывчатая формулировка. Также не были учтены интересы населения. Получается, если есть закон и он вступил в силу, то тогда губернатор просто вносит свое постановление и говорит, на какой территории города будет особо охраняемая территория, — говорит Евгений Митрофанов.



Но больше всего общественникам не понравилось, что в законе дополнительно добавили пункт о «предварительном постановлении».



— Чем хорошо ООПТ для леса понятно: нельзя вести строительные работы, лес восстанавливается А чем он плох для населения? Тем что там вообще ничего нельзя делать. Если попадает на территорию ООПТ, то даже строить нельзя. Если есть дом — нельзя его реконструировать. Наше Заксобрание рассмотрело невиданную норму, в которой называют, до того, как ООПТ введено. Губернатор издает постановление, в котором указывает примерные границы будущей особо охраняемой территории. И с этого момента никакая деятельность, ни строительство невозможны. Они еще ООПТ не создали, а уже все запретили, — недоумевает Евгений Митрофанов.

