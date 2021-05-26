Тысяча жителей и собственников домов в Заельцовском бору обратились к властям — чего они боятся

Жители Заельцовского бора обратились к губернатору и администрацию президента с просьбой исключить их дома, дачи и гаражи из ООПТ (особо охраняемых природных территорий). Они опасаются, что в этом случае не смогут вести свое хозяйство, строить дома и развивать район. А те, кто вовремя не зарегистрировал свой дом в кадастровой палате, могут его потерять. Под обращением оставили подписи около 1000 человек. Оправданы ли опасения местных жителей и как включение в ООПТ изменит их жизнь — разбираемся вместе.
«Они еще ООПТ не создали, а уже все запретили»
Специально для Заельцовского бора в региональном правительстве придумали термин «лесной парк». В зону парка попадает несколько сотен частных домов, в том числе коттеджные поселки, садовые и дачные сообщества. И многие из этих мест, говорят общественники, уже нельзя считать лесом из-за многолетней аграрной деятельности — земля вспахана и используется для садово-огородных нужд.
Местные жители, несмотря на это, могут потерять свои дома и возможность реконструировать их или строить новые — об этом говорит общественник Евгений Митрофанов, один из участников «Сибирского экологического содружества», которое инициировало сбор подписей под обращением к губернатору и президенту. Сейчас идет только подготовка к созданию ООПТ, но уже, по его словам, люди получают отказы на строительство объектов.
Особо охраняемые природные территории — это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, а также объекты общенационального достояния. Эти природные комплексы нуждаются в особой охране. Основная цель создания и функционирования ООПТ — сохранение биологического и ландшафтного разнообразия как основы биосферы.
Будущий «Заельцовский бор» по планам занимает площадь 9 212 гектаров. В него попадают не только зеленые зоны, но и дома с дачными участками. Евгений Митрофанов говорит, что если эти земли станут частью ООПТ, то на них не только запретят строить дома — нельзя будет даже собирать ягоды и грибы. Он также опасается, что вход в бор станет платным.
— Создание ООПТ, согласно закону, предполагает полное или частичное ограничение на территории таких видов деятельности как строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций; распашка земель, сенокошение, выпас скота; применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, и так далее. Поэтому основная просьба людей в обращении — исключить из зоны будущего ООПТ все территории, которые подверглись антропогенному воздействию и не имеют особого природоохранного, научного, рекреационного, эстетического либо оздоровительного значения: территории жилых комплексов, коттеджных посёлков, дачных и садовых товариществ, санаториев, профилакториев, пансионатов, домов отдыха, лодочных станций и гаражных кооперативов, — пишет на своей страничке в facebook Евгений Митрофанов, высказывая позицию подписавшихся.
Борьба против создания ООПТ в «Заельцовском бору» идет не первый месяц. И экозащитная организация поддерживает инициативу спасти лес, но они утверждают, что в таком виде, в котором существует региональный закон об ООПТ сейчас, принимать его нельзя.
— У нас есть региональный закон об ООПТ, который принят на уровне субъекта. В начале года на очередной сессии Заксобрания депутаты решили внести в закон новую единицу «лесные парки». Мы тогда активно возражали против этого, не потому что мы против парков, а потому что была очень расплывчатая формулировка. Также не были учтены интересы населения. Получается, если есть закон и он вступил в силу, то тогда губернатор просто вносит свое постановление и говорит, на какой территории города будет особо охраняемая территория, — говорит Евгений Митрофанов.
Но больше всего общественникам не понравилось, что в законе дополнительно добавили пункт о «предварительном постановлении».
— Чем хорошо ООПТ для леса понятно: нельзя вести строительные работы, лес восстанавливается А чем он плох для населения? Тем что там вообще ничего нельзя делать. Если попадает на территорию ООПТ, то даже строить нельзя. Если есть дом — нельзя его реконструировать. Наше Заксобрание рассмотрело невиданную норму, в которой называют, до того, как ООПТ введено. Губернатор издает постановление, в котором указывает примерные границы будущей особо охраняемой территории. И с этого момента никакая деятельность, ни строительство невозможны. Они еще ООПТ не создали, а уже все запретили, — недоумевает Евгений Митрофанов.
Экоактивисты предлагают, чтобы в будущее ООПТ входил только лес. Сейчас из зоны «Заельцовского бора» исключено только два населенных пункта: Мочище и поселок Озерный. А нужно еще исключить десятки СНТ, ДНТ, коммерческие объекты.
Почему люди могут остаться без домов
Для местных жителей ситуация может обернуться большими проблемами:
— По публичной кадастровой карте видно, что дом стоит, а отметка отсутствует. То есть у людей есть земля, стоит дом, но люди особо не заморачиваются. Мол, когда понадобится, то пойду и зарегистрирую, передам по наследству, продам и так далее. В момент появления этого распоряжения губернатора уже никакие действия по выдачи в эксплуатацию, по выдачи разрешения, по застройке, реконструкции — прямо запрещены, — говорит общественник.
Таких людей — у которых есть построенные и еще незарегистрированные дома, по словам Евгения Митрофанова, почти 90%.
— Они делятся на два типа. Богатые, которые так уходят от налогов. Они, естественно, говорить не будут. И бедные, у которых денег нет на оформления. Они боятся остаться без единственного жилья, — рассказывает Алексей Носов, который также помогал собирать подписи.
Общественники вспоминают опыт Горного Алтая, где вообще запретили вход на ООПТ «Телецкое озеро».
— Люди там радостно боролись за ООПТ. А потом прокуратура предложила установить границы и запретила местным жителям туда заходить, штрафуют, если они это делают. Причем штрафуют только местных, а не приезжих, — говорит Евгений Митрофанов.
Если частники боятся потерять свой дом, то предприниматели опасаются за свой бизнес. У Михаила Садко, например, есть территория площадью около гектара, на это земле построено несколько зданий, и. она также попадает в будущую ООПТ.
Что говорят власти
В региональном Министерстве природных ресурсов и экологии сообщили НГС, что дальнейшее строительство в Заельцовском бору будет проходить через выдачу разрешений.
— Согласно пункту 2 статьи 12 Закона № 325-ОЗ строительство, в том числе выдача разрешений на строительство объектов социально-культурного назначения (детских садов, школ, больниц), а также объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов, используемых по целевому назначению, на территории лесного парка не запрещено. Также сообщаю, что формирование территории создаваемого лесного парка проводится без изъятия земельных участков у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов, — ответили в пресс-службе Минприроды.
В министерстве подчеркнули, что заявления на исключение из зоны «Заельцовского бора» пока не поступало.
— Исходя из природоохранной практики при разработке уполномоченным органом государственной власти положения об особо охраняемой природной территории учитываются предложения граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, — пообещали в Минприроды.
В апреле этого года депутаты горсовета посоветовали мэрии снять с торгов долгострой, который находится на территории будущего «Заельцовского бора».