Мэрии Новосибирска рекомендовали снять с торгов долгострой в Заельцовском бору

— Зачем выставлять на торги объект, который нельзя достроить? Выкупить землю тоже нельзя, а земля там — самое ценное, под долгостроем гектар, — пояснил Михаил Рязанцев корреспонденту НГС. — При этом на аукцион выставлен объект незавершенного строительства и договор аренды на землю для его завершения, но строить-то нельзя.



НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать рекомендацию рабочей группы и оценить возможность завершения долгостроя.

