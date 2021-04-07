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Мэрии Новосибирска рекомендовали снять с торгов долгострой в Заельцовском бору

Достроить его без разрешения правительства области всё равно нельзя

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С конца февраля только Минприроды НСО может разрешить строительство в Заельцовском бору и ряде других лесов региона&nbsp;

С конца февраля только Минприроды НСО может разрешить строительство в Заельцовском бору и ряде других лесов региона 

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Новосибирские депутаты предложили не продавать долгострой на Дачном шоссе

Депутаты Горсовета рекомендовали мэрии Новосибирска снять с торгов недостроенное здание на Дачном шоссе — его планировали продать минимум за 3 млн рублей.

Продажу долгостроев обсуждали сегодня, 7 апреля, на заседании рабочей группы по увеличению доходной базы бюджета Новосибирска. Как рассказал член рабочей группы, координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, главной причиной такой рекомендации депутатов стало включение территории Заельцовского бора в число особо охраняемых природных территорий (ООПТ): на строительство здесь требуется санкция регионального Минприроды.

— Зачем выставлять на торги объект, который нельзя достроить? Выкупить землю тоже нельзя, а земля там — самое ценное, под долгостроем гектар, — пояснил Михаил Рязанцев корреспонденту НГС. — При этом на аукцион выставлен объект незавершенного строительства и договор аренды на землю для его завершения, но строить-то нельзя.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать рекомендацию рабочей группы и оценить возможность завершения долгостроя.

Перечень долгостроев, которые городские власти по решениям суда изымают путем продажи на публичных торгах, опубликовали в конце прошлой недели, среди лотов — построенное на 25% здание на Дачном шоссе, 32. Недострой расположен на муниципальном участке площадью 11 тысяч кв. м. Его планировали продать на аукционе 18 мая, начальная цена — 3 млн рублей.

Недостроенное здание находится на пересечении Дачного шоссе и территории Дачи УВД, а среди <nobr class="_">соседей —</nobr> <a href="https://ngs.ru/text/realty/2020/06/26/69330871/" target="_blank" class="_">владелец «Новосибхлеба»</a>

Недостроенное здание находится на пересечении Дачного шоссе и территории Дачи УВД, а среди соседей — владелец «Новосибхлеба»

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Поправки к закону «Об особо охраняемых природных территориях» приняли в конце февраля. Они, в частности, включили в ООПТ Заельцовский бор и ряд других лесных территорий, распоряжаться которыми теперь может только правительство Новосибирской области.

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