Мэрии Новосибирска рекомендовали снять с торгов долгострой в Заельцовском бору

Новосибирские депутаты предложили не продавать долгострой на Дачном шоссе
Депутаты Горсовета рекомендовали мэрии Новосибирска снять с торгов недостроенное здание на Дачном шоссе — его планировали продать минимум
Продажу долгостроев обсуждали сегодня,
— Зачем выставлять на торги объект, который нельзя достроить? Выкупить землю тоже нельзя, а земля там — самое ценное, под долгостроем гектар, — пояснил Михаил Рязанцев корреспонденту НГС. — При этом на аукцион выставлен объект незавершенного строительства и договор аренды на землю для его завершения, но строить-то нельзя.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать рекомендацию рабочей группы и оценить возможность завершения долгостроя.
Перечень долгостроев, которые городские власти по решениям суда изымают путем продажи на публичных торгах, опубликовали в конце прошлой недели, среди лотов — построенное на 25% здание на Дачном
Поправки к закону «Об особо охраняемых природных территориях» приняли в конце февраля. Они, в частности, включили в ООПТ Заельцовский бор и ряд других лесных территорий, распоряжаться которыми теперь может только правительство Новосибирской области.