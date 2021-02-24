Лес на распил: депутат заявил, что под высотки хотят спилить 2000 деревьев в Новосибирске. Строители это опровергают

В Новосибирске хотят ввести новый охранный статус для лесов
25 февраля региональные депутаты рассмотрят поправки к закону «Об особо охраняемых природных территориях Новосибирской области». Среди них есть новое для региона понятие — лесной парк. Такой статус депутаты хотят придать, в частности, лесу в Нижней Ельцовке, чтобы защитить его от застройки — об этом НГС на прошлой неделе рассказал депутат Горсовета Виктор Стрельников. Какие территории могут стать лесными парками и почему общественники не уверены в том, что это их защитит, узнала Лиза Пичугина.
Спор из-за лагеря
Одним из вопросов к мэру Новосибирска на сессии Горсовета на прошлой неделе был вопрос о возможной застройке лесных зон — в частности, об этом хотел спросить градоначальника депутат от
— У меня есть проблемная территория — лес между микрорайоном «Щ» и Нижней Ельцовкой, — рассказал депутат после сессии журналисту НГС. — Это бывший пионерлагерь «Юный медик»: по факту его там нет, отдел лесных отношений города Новосибирска проводил замеры плотности деревьев, и по всем показателям это обычный сосновый бор, городской лес.
Сегодня территория бывшего пионерлагеря — это два участка общей площадью
— В 2014 году процедура завершилась, и участок перевели в зону жилой застройки в правилах землепользования города, — рассказал депутат. — Любая застройка в середине соснового бора неизбежно привела бы к строительству дополнительной инфраструктуры, постепенно лес начнет деградировать, а застройка распространится, как раковая опухоль.
В 2020 году, после множества пикетов и акций протестов местных жителей, территорию решили вернуть в зону рекреации. Но, по сведениям депутата, в январе 2021 года застройщик, владеющий территорией, подал в мэрию запрос на спил
Согласно выписке ЕГРН, оба участка, выделенные из лесного массива, с марта 2020 года принадлежат новосибирскому предпринимателю Николаю Позднякову. Он, в частности, является учредителем строительной компании «Д54». О том, что застройщик намерен спилить деревья в лесу, написало издание «Навигатор». Но журналисту НГС в компании заявили, что никаких запросов в администрацию Советского района, которая выдает подобные разрешения, не направляли, а от издания потребовали опровержения. От других комментариев о перспективах использования земли бывшего «Юного медика» в «Д54» отказались.
Лес под охраной
Конфликты из-за строительства на территориях, где веками растут сосны и другие деревья, в Новосибирске нередки. Один из последних случаев — попытка перезонировать два участка в Заельцовском бору под высотное строительство (которая, впрочем, не удалась). По словам Виктора Стрельникова, чтобы это исключить, были подготовлены поправки в областной закон «Об особо охраняемых природных территориях» (ООПТ). В частности, они предлагают ввести новый статус для территории — лесной парк.
— После присвоения статуса появится легальная возможность изъять участок фактического городского леса из частной собственности и запретить всякое капитальное строительство в сосновом бору, — пояснил инициативу Виктор Стрельников.
По словам депутата Заксобрания Алексея Андреева, сегодня в границах города и вокруг него есть целый ряд территорий, которые следовало бы взять под такую охрану. Первым в этом перечне он назвал Заельцовский бор, затем — лесные территории в районе Шлюза, в Академгородке, в Первомайском районе.
— Законопроект призван запретить строительство многоквартирных домов в лесных массивах, потому что именно строительство многоквартирных домов нарушает первоначальную среду, естественный ландшафт, — говорит депутат Заксобрания. — «Юный медик», например, это редкий сосняк, потому что для него определенная почва нужна, как правило, с песком, у нас такой мало. И при нынешней экологической ситуации надо максимально защитить эти леса.
Он пояснил, что инициаторами придания такого статуса той или иной территории могут быть не только власти, но и сами жители, если соберут
Чья земля и чья ответственность
После того как депутаты рассказали о грядущих поправках, новосибирские общественники написали к ним обращение с просьбой не принимать их в существующем виде. Один из инициаторов этого обращения Алексей Носов считает, что проблема и конфликт не только в застройке лесов, но и в зонах ответственности.
По мнению общественников, любые законы «на благо жителей» нужно обсуждать прежде всего с жителями, но в поправках не указано, что придание статуса лесного парка, например, будет проходить через какие-то общественные обсуждения.
— Мы за особо охраняемые природные территории, их должно быть как можно больше, потому что леса нужно охранять от застройки. Но должны быть, во-первых, максимально учтены интересы всех сторон, а во-вторых, нужно спрашивать мнение местных жителей, — считает Алексей Носов.
Есть и другие спорные моменты. Общественник приводит в пример Караканский бор, где местные жители опасаются введения платы за посещение его территории и запрета на сбор дикоросов — ягод и грибов. На вопрос, на чем эти опасения базируются, Алексей Носов заметил, что закон не предполагает дополнительных бюджетных расходов на содержание лесных парков, при этом на какие-то средства содержать их всё же нужно: нужна некая дирекция, проведение кадастровых и других работ. Алексей Андреев в разговоре с журналистом НГС возразил: ограничивать доступ на территории лесных парков поправки не предлагают — ограничения будут касаться только использования земли.
К этому, впрочем, у общественников тоже есть вопросы. В частности, они предполагают, что новый статус автоматически выведет лесные парки из зоны ответственности муниципалитета и решать их судьбу впоследствии будут региональные структуры без участия городских.
— У нас сейчас есть очень хромая, непонятно как работающая, но относительно демократичная процедура, при которой, например, при смене зонирования муниципальной территории требуются публичные слушания или общественные обсуждения. Если это будет ООПТ, то решение о застройке будет приниматься либо единолично директором этого заповедника, либо оформляться соответствующим постановлением правительства — без публичных слушаний, — опасается Алексей Носов.
— Если мы посмотрим, как у нас сейчас принимаются решения в нашем муниципалитете, то как раз надо переживать, как муниципалитет относится к городским лесам. Многие даже не поставлены на кадастровый учет, и только сейчас начата работа по установлению новых границ городских лесов. Даже при том генплане, который есть, очень много городских лесов попадает под застройку многоквартирными домами. Я не хочу заявление общественников обсуждать, я просто смотрю на факты, — парировал Алексей Андреев.
Наконец, как заметил инициатор обращения к депутатам, законопроект лишит город не только власти над городскими лесами и лесными парками, но и части дохода. На территории одного только Заельцовского бора работает порядка
— А теперь, если это территория областная, муниципалитет понес расходы — кто их компенсирует? Меня тяжело упрекнуть в любви к нашей мэрии, но тут вопрос справедливости. И главное — где эти деньги теперь брать? — подчеркивает Алексей Носов.
Городской бюджет, конечно, не проблема региона. Но всё остальное должно быть учтено в законопроекте, считает он.