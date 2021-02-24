Лес на распил: депутат заявил, что под высотки хотят спилить 2000 деревьев в Новосибирске. Строители это опровергают

— В 2014 году процедура завершилась, и участок перевели в зону жилой застройки в правилах землепользования города, — рассказал депутат. — Любая застройка в середине соснового бора неизбежно привела бы к строительству дополнительной инфраструктуры, постепенно лес начнет деградировать, а застройка распространится, как раковая опухоль.



В 2020 году, после множества пикетов и акций протестов местных жителей, территорию решили вернуть в зону рекреации. Но, по сведениям депутата, в январе 2021 года застройщик, владеющий территорией, подал в мэрию запрос на спил 2 тысяч деревьев. Впрочем, власти ему отказали.



Согласно выписке ЕГРН, оба участка, выделенные из лесного массива, с марта 2020 года принадлежат новосибирскому предпринимателю Николаю Позднякову. Он, в частности, является учредителем строительной компании «Д54». О том, что застройщик намерен спилить деревья в лесу, написало издание «Навигатор». Но журналисту НГС в компании заявили, что никаких запросов в администрацию Советского района, которая выдает подобные разрешения, не направляли, а от издания потребовали опровержения. От других комментариев о перспективах использования земли бывшего «Юного медика» в «Д54» отказались.

