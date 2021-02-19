«Мне стыдно за мэра»: от каких вопросов ушел Анатолий Локоть на сессии горсовета — блиц-опрос депутатов

Но это еще не всё. Понимает ли Анатолий Евгеньевич, что такими действиями он подводит весь город и Совет депутатов? При подобном подходе распоряжения землей городскую власть просто лишат возможности ей распоряжаться. Регион заберет эти полномочия на свой уровень, как это уже происходило с некоторыми муниципальными образованиями Новосибирской области, где происходили подобные махинации с землей.



Я не первый год бьюсь над тем, чтобы депутаты принимали отчет мэра, используя критерии оценки. До последнего времени мне не удалось убедить в этом ни мэрию, ни депутатов. Вместе с тем сегодня существуют критерии оценки работы глав муниципальных образований, и оценка ежегодно производится по методике, в которой 41 параметр по десяти сферам.



Но в Новосибирске эти данные готовятся к концу апреля, уже после отчета мэра перед депутатами. То есть за 2020 год данных пока нет. Только один из 41 показателя уже оценен, так как он базируется на опросах. Это уровень удовлетворенности жителей работой главы города.



Так вот, процент новосибирцев, которых полностью удовлетворяет деятельность мэра, составляет 26%. Это самый низкий показатель среди всех 35 муниципальных образований Новосибирской области, включая сельские поселения. Для примера, в Кольцово полностью удовлетворены деятельностью главы 94% жителей.



Мне хотелось спросить у Анатолия Евгеньевича, как он относится к этим цифрам? Есть ли, по его мнению, какая-то взаимосвязь между этими показателями и реальным положением вещей?



Эта федеральная методика применяется уже 12 лет в России, очевидно, что ее разрабатывали неглупые люди, потому что там вполне внятные показатели. В итоге с учетом всех показателей по специальной формуле делается комплексная оценка и выставляется рейтинг работе главы муниципального образования.



В Новосибирской области пять городских округов: Новосибирск, Кольцово, Искитим, Бердск, Обь. В 2016 году Новосибирск был на втором месте по этой федеральной методике. Его опережал Кольцово. 2017 и 2018 годы — новосибирский глава спустился на четвертое место. А в 2019 году на пятое из пяти возможных.



Когда я вижу эту динамику, то понимаю, что мы, депутаты, если считаем себя патриотами нашего города и действительно переживаем за его развитие, если чувствуем ответственность за город, мы должны не просто поставить «неуд» мэру за работу. Мы должны попросить мэра как можно скорее подать в отставку. На благо Новосибирска.



Екатерина Шалимова, округ № 10 , независимый депутат



— У меня смешанные чувства и много что есть сказать по поводу этого отчета. Он был очень продолжительным, но абсолютно несодержательным. У меня вопрос, с одной стороны, простой, а с другой — очень сложный. У нас в городе разрабатываются всяческие разного рода муниципальные программы. На их реализацию тратятся миллионы, а на некоторые — миллиарды бюджетных средств.



Взять, например, программу «Социальная поддержка населения Новосибирска», она продолжалась с 2017 по 2020 год . Сейчас я состою в комиссии по социальной политике и образованию, и мы приняли одноименную новую программу на 2021–2024 годы , там общий объем финансирования — 10 миллиардов 922 миллиона 148 тысяч 400 рублей . Но мало кто знает вообще о ее существовании. Сюда же можно отнести проекты «Социальное такси», «Социальный портал Новосибирска».



Почему до жителей так плохо доводится информация, какими мерами поддержки они могут воспользоваться? Почему так плохо происходит оповещение о наличии муниципальных программ? И это всё на фоне многомиллионных трат на содержание департамента информационной политики.

