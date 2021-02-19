«Мне стыдно за мэра»: от каких вопросов ушел Анатолий Локоть на сессии горсовета — блиц-опрос депутатов

Мэр Новосибирска проигнорировал вопросы некоторых депутатов горсовета
17 февраля на сессии городского Совета депутатов мэр Новосибирска отчитался о своей работе за
Кирилл Левченко, помощник депутата от округа
— У меня было письменное мнение Сергея Бойко: я как помощник депутата не имею права задавать вопросы, но имею право озвучить его письменное мнение. Я думал, что могут воспрепятствовать его зачитать, но чтобы в зал не пустили — это что-то совсем уже.
На предыдущих сессиях у помощников никогда не спрашивали удостоверения: проходили, и не было никаких проблем. На этой же сессии только я поднялся на второй этаж, ко мне тут же подбежали тетушки и начали спрашивать удостоверение и кто я такой. Я утверждал, что у меня есть документ, подписанный депутатом: мои обязанности и права помощника начинаются с того момента, как сам депутат меня назначает помощником. Удостоверение подписывает спикер, он может это сделать через полмесяца, через месяц, то есть это может затянуться на очень долгий период. Есть ощущение, что это было сделано специально.
Хельга Пирогова, округ
— Я хотела задать простой, в общем-то, вопрос: что делалось с внешним видом города? В отчете про городскую среду практически ничего внятного не сказано, при этом с
Если честно, для меня большое количество вопросов на начало отчета было большой неожиданностью, я правда восхищена изяществом решения. Оно мне, конечно, не нравится, но не могу не признать его эффектность. Я думала, что мне удастся и задать вопросы, и высказать свое мнение, что мэр будет готов к какому-то диалогу и сохранит свое лицо. Но нет.
Антон Картавин, округ
— Мой вопрос касался такого замечательного достижения мэра Анатолия Локтя, как попадание в
У нас также есть программа «Развитие Новосибирска», в ней 5 ключевых показателей и большое количество более мелких. В отчете фигурировал некий промежуточный итог этой программы, и было указано, что по большей части показателей роста у нас нет либо есть падение даже относительно
Мы предполагали, что мэр у нас богат на слова и, скорее всего, ответит что-то невразумительное, но вопросы, конечно, мы хотели задать. Наша цель — в том числе обращение к избирателям: пусть посмотрят, как отвечает на вопросы мэр.
Зато избиратели увидели многих других депутатов, которых не было ни видно, ни слышно, — тоже хорошо.
Светлана Каверзина, округ
— Основный вопрос связан с ситуацией со сквером на Демакова: как так произошло, что втихую его продали, причем в
Второй вопрос был дополнительный: в чём мэр видит причины того, что не смогли вынести на обсуждение генплан? Настоящие причины — не те, которые мы озвучиваем, мол, депутаты Законодательного собрания вмешались. Если бы были вовремя поставлены на кадастровый учет городские леса, заявление депутатов Законодательного собрания бы просто не имело никакой силы, им не на что было опираться. Было осознанное затягивание процедуры, чтобы леса можно было продавать под застройку.
По правилам заканчивался доклад, председатель предлагал задавать вопросы, и только после этого депутаты нажимали на кнопки. А здесь, как только мэр произнес первые слова, фракция «Единая Россия» нажала на кнопки. КПРФ, как мне сказали, была не в курсе этой махинации — там просто был Виктор Стрельников, на чьем округе находится сквер на Демакова, и, как я понимаю, этот вопрос больше всего мэра-то и страшил. Ни Стрельников не смог задать вопрос, ни другие депутаты от Советского района.
Наталья Пинус, округ
— Как только мэр начал свое выступление, больше двадцати депутатов от «Единой России» и ЛДПР «записались» на вопросы. Получилась длинная-длинная очередь. Я знаю, что это было сделано специально. С вопросами мэру выступали даже те депутаты, которые не задавали никогда никаких вопросов. Мэр долго и подробно на каждый отвечал. У меня даже возникло ощущение, что вопросы были известны заранее.
Когда регламентное время истекло, я предложила увеличить время рассмотрения отчета мэра на час, чтобы независимые депутаты смогли задать свои вопросы и выступить. Но это предложение сессия отвергла. Было предоставлено дополнительных
Это, конечно, беспрецедентная ситуация. И мне стыдно за мэра и за город.
Я хотела попросить мэра прокомментировать ситуацию со сквером на Демакова. Анатолий Евгеньевич собственноручно инициировал включение этой территории в план приватизации. В этом году мы совместно с депутатом Виктором Стрельниковым планировали направить средства так называемого депутатского миллиона на благоустройство этой территории, предварительно обсудили участие депутата заксобрания в софинансировании.
Но в итоге я узнала, что половина сквера продана. Без торгов, по цене в несколько раз ниже рыночной. Как такое могло произойти? И понимает ли Анатолий Локоть, что такими своими действиями он дискредитирует власть в глазах людей, которые чувствуют себя обманутыми и теперь готовы выходить на протестные акции?
Но это еще не всё. Понимает ли Анатолий Евгеньевич, что такими действиями он подводит весь город и Совет депутатов? При подобном подходе распоряжения землей городскую власть просто лишат возможности ей распоряжаться. Регион заберет эти полномочия на свой уровень, как это уже происходило с некоторыми муниципальными образованиями Новосибирской области, где происходили подобные махинации с землей.
Я не первый год бьюсь над тем, чтобы депутаты принимали отчет мэра, используя критерии оценки. До последнего времени мне не удалось убедить в этом ни мэрию, ни депутатов. Вместе с тем сегодня существуют критерии оценки работы глав муниципальных образований, и оценка ежегодно производится по методике, в которой
Но в Новосибирске эти данные готовятся к концу апреля, уже после отчета мэра перед депутатами. То есть за
Так вот, процент новосибирцев, которых полностью удовлетворяет деятельность мэра, составляет 26%. Это самый низкий показатель среди всех 35 муниципальных образований Новосибирской области, включая сельские поселения. Для примера, в Кольцово полностью удовлетворены деятельностью главы 94% жителей.
Мне хотелось спросить у Анатолия Евгеньевича, как он относится к этим цифрам? Есть ли, по его мнению, какая-то взаимосвязь между этими показателями и реальным положением вещей?
Эта федеральная методика применяется уже
В Новосибирской области пять городских округов: Новосибирск, Кольцово, Искитим, Бердск, Обь. В
Когда я вижу эту динамику, то понимаю, что мы, депутаты, если считаем себя патриотами нашего города и действительно переживаем за его развитие, если чувствуем ответственность за город, мы должны не просто поставить «неуд» мэру за работу. Мы должны попросить мэра как можно скорее подать в отставку. На благо Новосибирска.
Екатерина Шалимова, округ
— У меня смешанные чувства и много что есть сказать по поводу этого отчета. Он был очень продолжительным, но абсолютно несодержательным. У меня вопрос, с одной стороны, простой, а с другой — очень сложный. У нас в городе разрабатываются всяческие разного рода муниципальные программы. На их реализацию тратятся миллионы, а на некоторые — миллиарды бюджетных средств.
Взять, например, программу «Социальная поддержка населения Новосибирска», она продолжалась с 2017 по
Почему до жителей так плохо доводится информация, какими мерами поддержки они могут воспользоваться? Почему так плохо происходит оповещение о наличии муниципальных программ? И это всё на фоне многомиллионных трат на содержание департамента информационной политики.
Я даже не стала нажимать на кнопку, потому что понимала прекрасно, что есть регламент —
Ростислав Антонов, округ
— По отчету мэра мне, в принципе, было понятно всё: у нас отчет мэра лежит на улицах. Вопроса у меня было два. Первый — о сквере на Демакова. Как можно было отдать земельный участок, принадлежащий муниципалитету, какому-то акционерному обществу? И как потом это акционерное общество могло его просто продать? Не считает ли мэр Новосибирска, что бюджету был нанесен ущерб в особо крупном размере? В курсе ли мэр Новосибирска, что такая операция с земельным участком была проведена? Думает ли мэр Новосибирска предпринять какие-то шаги, чтобы остановить то, что происходит?
Второй вопрос был связан с состоянием Центрального и Железнодорожного районов, прежде всего — памятников архитектуры. На наших глазах был уничтожен памятник архитектуры, каменное здание на улице Коммунистической, 14, на месте него возводится пока непонятно что. К зданию на Коммунистической, 16 пристроили примерно такое же: был деревянный модерн — теперь наполовину здание кирпичное, что там будет, тоже непонятно.
Что у нас с туристическим маршрутом? Людям, которые приезжают, показывают центр Новосибирска, а на что они смотрят? Почему у нас дома, которые мы должны хранить, потому что это последнее, что есть у Новосибирска, хоть какой-то кусочек истории, в таком состоянии? Как городские власти будут эту ситуацию изменять?
Я до последнего не верил, что всё будет именно так. Коллега Виктор Стрельников, который рядом сидел, первый мне сказал: «Смотри, что происходит». К такой скоординированности я не был готов.
Виктор Стрельников, округ
— За день до сессии я узнал, что часть будущего сквера на Демакова, который находится на моем округе и на округе Натальи Пинус, оказывается, продали еще в декабре. Мне непонятно, почему Георгий Жигульский (начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. —
Второй вопрос аналогичный: у меня есть проблемная территория — лес между микрорайоном Щ и Нижней Ельцовкой. Это бывший пионерлагерь «Юный медик»: по факту его там нет, отдел лесных отношений города Новосибирска проводил замеры плотности деревьев, и по всем показателям это обычный сосновый бор, городской лес. По Лесному кодексу РФ строительство в городских лесах запрещено. Усилиями и протестами жителей мы эту территорию в проекте генплана перевели в зону рекреации, зеленую зону. Но оказалось, Алексей Кондратьев (начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. —
Я сейчас пошел другим путем: написал обращение на имя губернатора.
Я планировал задать вопросы и, в зависимости от ответов мэра, проголосовать. Если бы мэр сказал, что в отношении Жигульского и Кондратьева будет проведено служебное разбирательство, а в отношении Жигульского — возможно, возбуждено уголовное дело, я бы поддержал мэра и проголосовал за принятие отчета. Но я даже не ожидал, что мне не удастся задать вопросы. Поэтому голосовал против.
Василий Стрекалов, округ
— Если бы я увидел себя в очереди, например, что через
Как и практически все коллеги, я нажимал на кнопку. Не могу сказать, что ожидал такой ситуации, но не был удивлен точно: это не странно, что вопросов было много. Поэтому у меня всегда есть запасные способы: отрабатываю вопросы депутатскими запросами и через свое СМИ.
Примечание: значительная часть депутатов от фракции «Единая Россия» смогли озвучить свои вопросы к мэру и получить ответ. Журналист НГС связалась с некоторыми депутатами фракции из тех, кто вопросов не задал: они сообщили, что и не планировали это делать.