Мэрия продала скандальный пустырь в Академгородке — местные жители просили разбить там сквер

По информации депутата, сделка состоялась еще в декабре прошлого года, а новым владельцем земли стала компания «Городок». Компания, рассказала Наталья Пинус со ссылкой на руководителя департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского, еще не рассчиталась за участок, но оплата «идет по плану». Корреспондент НГС направила в мэрию запрос с просьбой уточнить дату и сумму сделки.



По данным выписки ЕГРН, участок действительно больше не принадлежит городу, при этом компания «Городок» не впервые получила право на землю. В мае 2019 года на участок был наложен сервитут, зарегистрированный на компанию. В августе 2020 года право собственности на землю было передано АО «НАИР» , а с 19 января 2021 года оно зарегистрировано на «Городок».



Наталья Пинус напомнила, что несколько лет назад этот участок пытались выставлять на торги, но они не состоялись.

По информации депутата, право на землю перешло группе известных в Академгородке бизнесменов: в их ведении, в частности, торговый комплекс «Городок» на Морском проспекте, сеть «Золотая роща», несколько кафе и другие объекты. По данным «Контур.Фокус», компания «Городок» принадлежит Евгении Салимовой — она также владеет компанией «ТЦ» (ее директор Аркадий Климкин также руководит или владеет рядом торговых компаний в Академгородке). Директор «Городка» Наталья Ковалёва отказалась от комментариев, предложив «смотреть информацию в официальных источниках».

