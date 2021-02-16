Мэрия продала скандальный пустырь в Академгородке — местные жители просили разбить там сквер

В Новосибирске продали скандальный пустырь Академгородка на месте старого рынка
Мэрия Новосибирска продала бывшую территорию рынка на пересечении улиц Арбузова и Российской в микрорайоне «Щ» — об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат горсовета Наталья Пинус. Она также заявила, что участок продали без торгов компании «Городок» через муниципальную структуру.
— У нас существует «Новосибирское агентство инвестиционного развития», этот сквер был передан ему, а оно затем имеет полное право продавать свое имущество без конкурсных процедур, что оно, как оказывается, и сделало, — рассказала Наталья Пинус.
По информации депутата, сделка состоялась еще в декабре прошлого года, а новым владельцем земли стала компания «Городок». Компания, рассказала Наталья Пинус со ссылкой на руководителя департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского, еще не рассчиталась за участок, но оплата «идет по плану». Корреспондент НГС направила в мэрию запрос с просьбой уточнить дату и сумму сделки.
По данным выписки ЕГРН, участок действительно больше не принадлежит городу, при этом компания «Городок» не впервые получила право на землю. В мае
Наталья Пинус напомнила, что несколько лет назад этот участок пытались выставлять на торги, но они не состоялись.
По информации депутата, право на землю перешло группе известных в Академгородке бизнесменов: в их ведении, в частности, торговый комплекс «Городок» на Морском проспекте, сеть «Золотая роща», несколько кафе и другие объекты. По данным «Контур.Фокус», компания «Городок» принадлежит Евгении Салимовой — она также владеет компанией «ТЦ» (ее директор Аркадий Климкин также руководит или владеет рядом торговых компаний в Академгородке). Директор «Городка» Наталья Ковалёва отказалась от комментариев, предложив «смотреть информацию в официальных источниках».
Наталья Пинус подчеркнула, что у нее нет претензий к бизнесменам, но есть вопросы к мэрии. По соседству с проданной территорией
— Очень многие жители хотят, чтобы сквер был большим,
Она отметила, что сегодня существуют основания для оспаривания сделки, и в ближайшее время планирует пообщаться на эту тему с прокуратурой.
Торговый центр с парком был запланирован властями на месте закрывшегося рынка еще
На соседней территории всё это время планировали зеленую зону. Она попала в федеральную программу благоустройства, и в конце