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Мэрия продала скандальный пустырь в Академгородке — местные жители просили разбить там сквер

Депутат Наталья Пинус заявила, что он был продан без торгов

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По документам сквер на Демакова раскинется на уже существующей зеленой зоне, но местные жители просили расширить его за счет заасфальтированной площадки, которую продали частной компании

По документам сквер на Демакова раскинется на уже существующей зеленой зоне, но местные жители просили расширить его за счет заасфальтированной площадки, которую продали частной компании

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В Новосибирске продали скандальный пустырь Академгородка на месте старого рынка

Мэрия Новосибирска продала бывшую территорию рынка на пересечении улиц Арбузова и Российской в микрорайоне «Щ» — об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат горсовета Наталья Пинус. Она также заявила, что участок продали без торгов компании «Городок» через муниципальную структуру.

— У нас существует «Новосибирское агентство инвестиционного развития», этот сквер был передан ему, а оно затем имеет полное право продавать свое имущество без конкурсных процедур, что оно, как оказывается, и сделало, — рассказала Наталья Пинус.

По информации депутата, сделка состоялась еще в декабре прошлого года, а новым владельцем земли стала компания «Городок». Компания, рассказала Наталья Пинус со ссылкой на руководителя департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского, еще не рассчиталась за участок, но оплата «идет по плану». Корреспондент НГС направила в мэрию запрос с просьбой уточнить дату и сумму сделки.

По данным выписки ЕГРН, участок действительно больше не принадлежит городу, при этом компания «Городок» не впервые получила право на землю. В мае 2019 года на участок был наложен сервитут, зарегистрированный на компанию. В августе 2020 года право собственности на землю было передано АО «НАИР», а с 19 января 2021 года оно зарегистрировано на «Городок».

Наталья Пинус напомнила, что несколько лет назад этот участок пытались выставлять на торги, но они не состоялись.

По информации депутата, право на землю перешло группе известных в Академгородке бизнесменов: в их ведении, в частности, торговый комплекс «Городок» на Морском проспекте, сеть «Золотая роща», несколько кафе и другие объекты. По данным «Контур.Фокус», компания «Городок» принадлежит Евгении Салимовой — она также владеет компанией «ТЦ» (ее директор Аркадий Климкин также руководит или владеет рядом торговых компаний в Академгородке). Директор «Городка» Наталья Ковалёва отказалась от комментариев, предложив «смотреть информацию в официальных источниках».

Наталья Пинус подчеркнула, что у нее нет претензий к бизнесменам, но есть вопросы к мэрии. По соседству с проданной территорией в 2022 году запланировано благоустройство сквера, но местные жители выступали за объединение участков и увеличение площади будущего сквера.

— Очень многие жители хотят, чтобы сквер был большим, 4,8 га, вместе с тем мэрия хотела половину участка передать в частную собственность. Мы делали всё возможное, чтобы противиться этому, что только не делали. На последних публичных слушаниях по генплану, в частности, тоже было подано очень много заявок, чтобы земля была перезонирована в рекреационную зону. Нам отвечали, что пускай останется в общественно-деловой зоне, это не мешает строительству там сквера — такой был дан официальный ответ. И тут я сегодня узнаю, что, оказывается, этот сквер теперь является частной собственностью, — говорит депутат.

Она отметила, что сегодня существуют основания для оспаривания сделки, и в ближайшее время планирует пообщаться на эту тему с прокуратурой.

Торговый центр с парком был запланирован властями на месте закрывшегося рынка еще в 2013 году, его строительство планировали на 2015 год. Поиск инвестора для проекта затянулся на несколько лет из-за имущественных споров: в 2017 году участок выставляли на торги, но по распоряжению ТУ Росимущества аукцион отменили. В 2018 году стало известно, что ведомство передало землю городу, в конце года ее включили в план приватизации муниципального имущества.

На соседней территории всё это время планировали зеленую зону. Она попала в федеральную программу благоустройства, и в конце 2019 года жителям представили концепцию будущего сквера, но проект только на половине скандального пустыря местных жителей не устроил. После того как мэрия провела опрос, по которому около 60% участников проголосовали за продажу территории рынка, активисты провели митинг, выступив против продажи площадки.

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АкадемгородокНаталья Пинусмикрорайон «Щ»мэрия Новосибирскасквер на Демакова
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