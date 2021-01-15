Новосибирск вошел в топ-9 городов мира с загруженными дорогами: горожане неделю провели в пробках в 2020 году

Нидерландская компания TomTom опубликовала очередной годовой рейтинг загруженности городских улиц по всему миру. Новосибирск впервые занял в нем девятое место, опередив Бангкок и Токио.



Компания TomTom занимается разработкой технологий и устройств для геопозиционирования и публикует свой Traffic Index (индекс автомобильного движения) с 2017 года. Основным показателем индекса является уровень перегрузки (congestion level). Он вычисляется в процентах от времени, превышающего в часы пик 30 минут, которые тратят на аналогичный путь автомобилисты на свободных дорогах. Данные для анализа компания получает от 600 миллионов мобильных устройств (навигаторы, видеорегистраторы, смартфоны и т.д.). Индекс 2020 года включает данные 416 городов из 57 стран мира.

