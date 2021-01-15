Новосибирск вошел в топ-9 городов мира с загруженными дорогами: горожане неделю провели в пробках в 2020 году

В 2020 году жители Новосибирска провели в пробках неделю
Нидерландская компания TomTom опубликовала очередной годовой рейтинг загруженности городских улиц по всему миру. Новосибирск впервые занял в нем девятое место, опередив Бангкок и Токио.
Компания TomTom занимается разработкой технологий и устройств для геопозиционирования и публикует свой Traffic Index (индекс автомобильного движения) с 2017 года. Основным показателем индекса является уровень перегрузки (congestion level). Он вычисляется в процентах от времени, превышающего в часы пик 30 минут, которые тратят на аналогичный путь автомобилисты на свободных дорогах. Данные для анализа компания получает от 600 миллионов мобильных устройств (навигаторы, видеорегистраторы, смартфоны и т.д.). Индекс 2020 года включает данные 416 городов из 57 стран мира.
Лидером этого рейтинга стала в этом году Москва с показателем 53%, следом расположились Мумбаи (Индия) и Богота (Колумбия).
Новосибирск впервые вошел в первую десятку, заняв девятое место (43%), дважды он оказывался на
В этом году «столица Сибири» опередила, в том числе, Бангкок (10 место), Санкт-Петербург (12 место) и Токио (18 место).
«Успех» города объясняется минимальным влиянием на плотность трафика пандемии (и каких-то иных, несвязанных с состоянием дорожной сети условий) в этом году. По данным рейтинга, в прошлом году в Новосибирске было только 15 дней с низкой загрузкой улиц в течение всего года. Для сравнения, в городе-побратиме Миннеаполисе таких дней в прошлом году было 219.
Самым тяжелым для автомобилистов днем года в Новосибирске, по данным TomTom, стало
Всего же новосибирец, регулярно пользующийся машиной, во время утреннего и вечернего часов пик проводит в пробках
Улучшить ситуацию в городе не помогло и то, что, по подсчетам автомобильного сайта «Дром», новосибирцы в прошлом году в принципе стали меньше времени проводить за рулем.