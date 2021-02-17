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На сессию с мэром не пустили помощника депутата Сергея Бойко — видео, на котором мужчину выталкивают на входе

Сам Бойко отбывает 28 суток ареста за организацию несанкционированной акции

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Кирилл Левченко планировал выступить от лица депутата Сергея Бойко

Кирилл Левченко планировал выступить от лица депутата Сергея Бойко

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Помощника депутата вытолкали на входе на сессию горсовета в Новосибирске

17 февраля на сессию Совета депутатов Новосибирска не пустили помощника депутата Сергея Бойко Кирилла Левченко. Сегодня на сессии мэр Анатолий Локоть зачитывал годовой отчет, а Левченко хотел выступить от лица Бойко.

Но в большой зал мэрии Кириллу Левченко попасть не получилось: охранник не давал мужчине пройти, не обращая внимания на подписанное депутатом представление. А затем помощника начали выталкивать, когда он попытался пройти в помещение.

— Охрана объясняла недопуск тем, что у меня нет удостоверения помощника, а только представление от депутата. Но помощника как раз и назначает сам депутат. И права, и обязанности помощника начинаются в день подписания депутатом представления. А не когда выдадут удостоверение, которое подписывает спикер Дмитрий Асанцев, — пояснил корреспонденту НГС Кирилл Левченко.

По словам Кирилла Левченко, на сессии он планировал зачитать речь Сергея Бойко, который входит в коалицию «Новосибирск 2020», а сейчас находится под арестом в спецприемнике.

— Речь зачитать некому. Но и присутствующим депутатам от коалиции не дали задать вопросы мэру и выступить. Сказали, что закончилось время, — добавил помощник депутата.

НГС рассказывает об этой сессии в режиме онлайн — здесь мы публикуем самые важные вопросы мэру и выдержки из его отчета.

Напомним, 23 января депутату Сергею Бойко в Центральном районном суде назначили административное наказание за организацию несанкционированного митинга (28 суток). Еще тогда юрист Кирилл Кузнецов указывал на «подозрительное» количество присужденных депутату суток — наказание заканчивается 18 февраля, через день после сессии Горсовета, на которой должен был присутствовать Сергей Бойко.

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Сергей Бойкогорсовет Новосибирскамэрсессия
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