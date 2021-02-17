На сессию с мэром не пустили помощника депутата Сергея Бойко — видео, на котором мужчину выталкивают на входе

17 февраля на сессию Совета депутатов Новосибирска не пустили помощника депутата Сергея Бойко Кирилла Левченко. Сегодня на сессии мэр Анатолий Локоть зачитывал годовой отчет, а Левченко хотел выступить от лица Бойко.

Но в большой зал мэрии Кириллу Левченко попасть не получилось: охранник не давал мужчине пройти, не обращая внимания на подписанное депутатом представление. А затем помощника начали выталкивать, когда он попытался пройти в помещение.



— Охрана объясняла недопуск тем, что у меня нет удостоверения помощника, а только представление от депутата. Но помощника как раз и назначает сам депутат. И права, и обязанности помощника начинаются в день подписания депутатом представления. А не когда выдадут удостоверение, которое подписывает спикер Дмитрий Асанцев, — пояснил корреспонденту НГС Кирилл Левченко.