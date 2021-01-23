Депутата Сергея Бойко арестовали на 28 суток

В эту субботу, 23 января, состоялся суд над депутатом горсовета Новосибирска Сергеем Бойко. Его задержали еще в пятницу по пути в мэрию, куда он направлялся на комиссию по депутатской этике.
— Я так и не увидел, в чем разница между моей встречей с избирателями и встречами всех других депутатов. Я депутат только полгода, смотрю на старших коллег, а коллеги десятилетиями точно так же проводят мероприятия и не попадают в суд. И меня пугает, что сначала государство рассказывает, что нам говорить, потом рассказывает, где нам гулять. А дальше, я так понимаю, начнет залазить нам в трусы, — с такими словами выступил сегодня в Центральном районном суде Сергей Бойко.
После этих слов судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения.
Сергей Бойко настаивал, что в эту субботу он планировал провести встречу с избирателями своего округа в районе Красного проспекта (это попадает в границы округа), однако суд принял решение арестовать его на 28 суток (максимальное наказание — 30 суток).
— Его обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия в форме шествия. Цифра в 28 дней подозрительно некруглая и будто бы выбрана специально, чтобы он не попал на сессию городского совета, которая должна пройти 17 февраля. Но он задержан до 18 февраля. Это притом, что суд учел смягчающие обстоятельства — необходимость участвовать в сессии, статус депутата, необходимость общаться с избирателями и беременность супруги, — пояснил корреспонденту НГС адвокат Кирилл Кузнецов.
О том, как прошла акция в центре Новосибирска, смотрите в этом фоторепортаже.