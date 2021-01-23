Депутата Сергея Бойко арестовали на 28 суток

В эту субботу, 23 января, состоялся суд над депутатом горсовета Новосибирска Сергеем Бойко. Его задержали еще в пятницу по пути в мэрию, куда он направлялся на комиссию по депутатской этике.



— Я так и не увидел, в чем разница между моей встречей с избирателями и встречами всех других депутатов. Я депутат только полгода, смотрю на старших коллег, а коллеги десятилетиями точно так же проводят мероприятия и не попадают в суд. И меня пугает, что сначала государство рассказывает, что нам говорить, потом рассказывает, где нам гулять. А дальше, я так понимаю, начнет залазить нам в трусы, — с такими словами выступил сегодня в Центральном районном суде Сергей Бойко.