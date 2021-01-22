«Схватили неизвестные люди в черных масках»: Сергея Бойко задержали на пути в мэрию

Сергея Бойко задержали на пути в мэрию неизвестные люди. Об этом в его инстаграме написала его жена.



— «Не волнуйся, всё будет хорошо», — это всё, что мой муж Сергей Бойко успел сказать перед тем, как его задержали, — написала Кристина Бойко.

Сегодня Сергея Бойко вызвали в мэрию на комиссию по этике из-за планируемой акции в поддержку Алексея Навального.

Встреча в мэрии должна была пройти в 14 часов , но по пути туда его «схватили неизвестные люди в черных масках».

— Один из них мельком показал корочки, мы даже не успели прочитать, кто это. Машины у них тоже были без отличительных знаков. На мои вопросы, куда его везут и что происходит, они не ответили. Просто молча забрали и увезли, то есть похитили. Где сейчас находится Сергей, неизвестно, связи с ним нет, — написала жена политика в Instagram и пояснила, что планирует связаться с адвокатом.