«Схватили неизвестные люди в черных масках»: Сергея Бойко задержали на пути в мэрию

В Новосибирске задержали Сергея Бойко
Сергея Бойко задержали на пути в мэрию неизвестные люди. Об этом в его инстаграме написала его жена.
— «Не волнуйся, всё будет хорошо», — это всё, что мой муж Сергей Бойко успел сказать перед тем, как его задержали, — написала Кристина Бойко.
Сегодня Сергея Бойко вызвали в мэрию на комиссию по этике из-за планируемой акции в поддержку Алексея Навального.
Встреча в мэрии должна была пройти в
— Один из них мельком показал корочки, мы даже не успели прочитать, кто это. Машины у них тоже были без отличительных знаков. На мои вопросы, куда его везут и что происходит, они не ответили. Просто молча забрали и увезли, то есть похитили. Где сейчас находится Сергей, неизвестно, связи с ним нет, — написала жена политика в Instagram и пояснила, что планирует связаться с адвокатом.
Незадолго до новости о задержании Сергея Бойко корреспондент НГС пыталась связаться с ним по мобильному телефону, но он не отвечал.
В ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС сообщили, что информации о задержании депутата горсовета не поступало.
Пресс-секретарь местного штаба Навального Елена Носковец рассказала корреспонденту НГС, что её и Сергея Бойко сейчас везут в спецприемник. Заседание Центрального районного суда по ним назначено на завтра, 23 января, на 9:00.
В воскресенье,
Что делать, если задержали на шествии Навального? Мы задали 10 вопросов юристам.