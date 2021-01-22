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«Схватили неизвестные люди в черных масках»: Сергея Бойко задержали на пути в мэрию

Туда он ехал на комиссию по депутатской этике, куда его вызвали из-за акции в поддержку Навального

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Жена Сергея пояснила, что сейчас планирует связаться с адвокатом

Жена Сергея пояснила, что сейчас планирует связаться с адвокатом

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В Новосибирске задержали Сергея Бойко

Сергея Бойко задержали на пути в мэрию неизвестные люди. Об этом в его инстаграме написала его жена.

— «Не волнуйся, всё будет хорошо», — это всё, что мой муж Сергей Бойко успел сказать перед тем, как его задержали, — написала Кристина Бойко.

Сегодня Сергея Бойко вызвали в мэрию на комиссию по этике из-за планируемой акции в поддержку Алексея Навального.

Встреча в мэрии должна была пройти в 14 часов, но по пути туда его «схватили неизвестные люди в черных масках».

— Один из них мельком показал корочки, мы даже не успели прочитать, кто это. Машины у них тоже были без отличительных знаков. На мои вопросы, куда его везут и что происходит, они не ответили. Просто молча забрали и увезли, то есть похитили. Где сейчас находится Сергей, неизвестно, связи с ним нет, — написала жена политика в Instagram и пояснила, что планирует связаться с адвокатом.

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Незадолго до новости о задержании Сергея Бойко корреспондент НГС пыталась связаться с ним по мобильному телефону, но он не отвечал.


В ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС сообщили, что информации о задержании депутата горсовета не поступало.

Пресс-секретарь местного штаба Навального Елена Носковец рассказала корреспонденту НГС, что её и Сергея Бойко сейчас везут в спецприемник. Заседание Центрального районного суда по ним назначено на завтра, 23 января, на 9:00.

В воскресенье, 17 января, депутат горсовета и руководитель штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко посетил аэропорт Внуково, чтобы встретиться с политиком, который прилетает из Германии.

Что делать, если задержали на шествии Навального? Мы задали 10 вопросов юристам.

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