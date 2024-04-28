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Криминал Зачет за деньги: в Новосибирске за взятки осудили экс-преподавателя физкультуры филиала РАНХиГС

Зачет за деньги: в Новосибирске за взятки осудили экс-преподавателя физкультуры филиала РАНХиГС

40-летний экс-педагог получил от студентов более 200 тысяч рублей взяток

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Мужчина получил условный срок

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему преподавателю физкультуры Сибирского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНхИГС) Денису Пантелькину. Он обвинялся в получении взяток и служебном подлоге.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело на Пантелькина летом 2022 года. По версии следствия, 40-летний преподавать получал взятки от студентов за проставление оценок и зачетов по своему предмету. Суд решил не отправлять преподавателя под стражу, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В дальнейшем Денису Пантелькину были предъявлены обвинения в 11 эпизодах получения взяток (ч.3 ст. 290 УК РФ) и 14 эпизодах служебного подлога (ч.1 ст. 292 УК РФ). Всего он получил от студентов чуть более 200 тысяч рублей.

Вердикт суда — пять лет условного срока. По данным издания «Коммерсант», с Пантелькина также взыскали более 200 тысяч рублей, которые он получил в качестве мзды от студентов.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в Новосибирске отправили в СИЗО сотрудника отдела камеральных проверок одной из Межрайонных инспекций ФНС. Он требовал взятку в 12 миллионов рублей.

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