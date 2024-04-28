Зачет за деньги: в Новосибирске за взятки осудили экс-преподавателя физкультуры филиала РАНХиГС

Мужчина получил условный срок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему преподавателю физкультуры Сибирского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНхИГС) Денису Пантелькину. Он обвинялся в получении взяток и служебном подлоге.



Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело на Пантелькина летом 2022 года. По версии следствия, 40-летний преподавать получал взятки от студентов за проставление оценок и зачетов по своему предмету. Суд решил не отправлять преподавателя под стражу, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.



В дальнейшем Денису Пантелькину были предъявлены обвинения в 11 эпизодах получения взяток (ч.3 ст. 290 УК РФ) и 14 эпизодах служебного подлога (ч.1 ст. 292 УК РФ). Всего он получил от студентов чуть более 200 тысяч рублей.



Вердикт суда — пять лет условного срока. По данным издания «Коммерсант», с Пантелькина также взыскали более 200 тысяч рублей, которые он получил в качестве мзды от студентов.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

