Как спасти растения на даче от холодов. Ответ эксперта

В начале мая в многие регионы России пришли аномальные холода. Под угрозой оказались плодовые деревья, кустарники и цветы на дачных участках. Наши коллеги из 76.RU спросили у консультанта садового центра «Мадейра» Михаила Кузнецова, как спасти растения. Публикуем его советы.
Существует два лайфхака, которые спасут посадки от холодов и заморозков, — удобрения и укрывной материал.
— Растения, которые имеют небольшую высоту, по возможности нужно закрыть спанбордами. От внешних факторов в качестве защиты подойдет янтарная кислота. Нужно опрыскать плодовые растения янтарной кислотой. Это защитит всю свежую листовую массу, чтобы она возвратными заморозками не повредилась, — рассказал в беседе с 76.RU Михаил.
Спанбонд — это разновидность агроволокна, которое используют в качестве укрывного материала из полипропилена.
Многие хозяйки переживают за состояние роз и уже высаженных в открытый грунт саженцев. Их для защиты от морозов лучше закрыть укрывным материалом.
— Тем, кто приобрел однолетние саженцы плодовых либо декоративные кустарники, например розы, обязательно нужно укрывать, чтобы не повредить, — добавил эксперт.
Михаил отмечает: не стоит использовать для пробуждения и согревания посадок горячую воду. Это лишь травмирует растения.
Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что из-за заморозков у растений может остановиться процесс вегетации.
Ранее мы также публиковали советы садовода Анастасии Огор, что посадить в тени дачного участка и на клумбе у дома, а также называли распространенные ошибки садоводов. Как правило, желание посеять и высадить рассаду не приводит к богатому урожаю, скорее наоборот, может обернуться гибелью саженцев.