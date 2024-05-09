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Весна Обустраиваем дачу Как спасти растения на даче от холодов. Ответ эксперта

Как спасти растения на даче от холодов. Ответ эксперта

Есть два проверенных способа

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Спасти растения могут всего ли два совета

В начале мая в многие регионы России пришли аномальные холода. Под угрозой оказались плодовые деревья, кустарники и цветы на дачных участках. Наши коллеги из 76.RU спросили у консультанта садового центра «Мадейра» Михаила Кузнецова, как спасти растения. Публикуем его советы.

Существует два лайфхака, которые спасут посадки от холодов и заморозков, — удобрения и укрывной материал.

— Растения, которые имеют небольшую высоту, по возможности нужно закрыть спанбордами. От внешних факторов в качестве защиты подойдет янтарная кислота. Нужно опрыскать плодовые растения янтарной кислотой. Это защитит всю свежую листовую массу, чтобы она возвратными заморозками не повредилась, — рассказал в беседе с 76.RU Михаил.

Спанбонд — это разновидность агроволокна, которое используют в качестве укрывного материала из полипропилена.

Многие хозяйки переживают за состояние роз и уже высаженных в открытый грунт саженцев. Их для защиты от морозов лучше закрыть укрывным материалом.

— Тем, кто приобрел однолетние саженцы плодовых либо декоративные кустарники, например розы, обязательно нужно укрывать, чтобы не повредить, — добавил эксперт.

Михаил отмечает: не стоит использовать для пробуждения и согревания посадок горячую воду. Это лишь травмирует растения.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что из-за заморозков у растений может остановиться процесс вегетации.

Ранее мы также публиковали советы садовода Анастасии Огор, что посадить в тени дачного участка и на клумбе у дома, а также называли распространенные ошибки садоводов. Как правило, желание посеять и высадить рассаду не приводит к богатому урожаю, скорее наоборот, может обернуться гибелью саженцев.

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