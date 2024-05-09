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Здоровье Сразу три магнитные бури обрушатся на Новосибирск на майских праздниках — когда их ждать

Сразу три магнитные бури обрушатся на Новосибирск на майских праздниках — когда их ждать

Они могут оказать влияние на метеозависимых людей

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Интенсивная магнитная буря начнется в Новосибирске 10 мая

Жителей Новосибирской области ждет серия магнитных бурь в период с 9 по 11 мая. Информация об этом опубликована на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Как указывается на сайте лаборатории, изменения в магнитосфере Земли начнутся уже с 12 часов 10 мая. Ожидается усиление солнечной активности, которое вызовет магнитные бури, которые будут продолжаться до 6 часов утра 11 мая.

Далее магнитосфера нашей планеты будет спокойной до 12 часов 12 мая. После этого время магнитная бура вновь будет усиливаться. В пике ожидается превышение отметки G1, что интерпретируется как слабое геомагнитное колебание.

Метеозависимые люди, пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, у кого есть психоэмоциональные расстройства, могут ощущать влияние магнитных бурь.

Ранее на Солнце произошло несколько вспышек. Как рассказал НГС специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин, они достигли 4-го уровня — это оценивается как среднее.

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Новосибирск Магнитные бури Космос Здоровье
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