Сразу три магнитные бури обрушатся на Новосибирск на майских праздниках — когда их ждать

Жителей Новосибирской области ждет серия магнитных бурь в период с 9 по 11 мая. Информация об этом опубликована на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Как указывается на сайте лаборатории, изменения в магнитосфере Земли начнутся уже с 12 часов 10 мая. Ожидается усиление солнечной активности, которое вызовет магнитные бури, которые будут продолжаться до 6 часов утра 11 мая.
Далее магнитосфера нашей планеты будет спокойной до 12 часов 12 мая. После этого время магнитная бура вновь будет усиливаться. В пике ожидается превышение отметки G1, что интерпретируется как слабое геомагнитное колебание.
Метеозависимые люди, пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, у кого есть психоэмоциональные расстройства, могут ощущать влияние магнитных бурь.
Ранее на Солнце произошло несколько вспышек. Как рассказал НГС специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин, они достигли 4-го уровня — это оценивается как среднее.