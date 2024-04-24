На Землю обрушится магнитная буря из-за вспышек на Солнце — как она скажется на здоровье новосибирцев

22 и 23 апреля на Солнце произошло несколько вспышек. Как рассказал НГС специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин, они достигли 4 уровня это оценивается как среднее.
— В ночь с 22 на 23 апреля произошло 12 вспышек, четыре из них среднего класса. Из-за этого начнутся магнитосферные возмущения, которые достигнут Земли 25 апреля. Возмущения начнутся около 16:00 и продлятся до 18:00, — пояснил Олег Кашин.
Очередные 7 вспышек на Солнце произошли в ночь с 23 на 24 апреля. По словам специалиста, две из них достигли среднего класса М.
— Возмущения в магнитосфере произойдут 26 апреля, они продлятся с 20:00 до 02:00, — рассказал специалист.
Олег Кашин отметил, что изменения в магнитосфере могут привести к полярному сиянию.
Это астрономическое явление может влиять и на человека. Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», уточнила, что риски есть для людей, которые уже страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны, — объяснила Елена Обут.
Сейчас новосибирцы могут наблюдать в небе над городом метеорный поток Лириды. За ним можно наблюдать с 14 по 30 апреля.