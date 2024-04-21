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Развлечения В небе над городом новосибирцы смогут увидеть пик метеорного потока Лириды

В небе над городом новосибирцы смогут увидеть пик метеорного потока Лириды

В максимуме можно увидеть до 20 метеоров в час

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Лириды можно наблюдать до 30 апреля

Жители Новосибирской области смогут увидеть пик яркого метеорного потока Лириды. Он выпадает на ночь 22 апреля.

Как рассказал в пресс-службе Большого новосибирского планетария, метеорный поток в 2024 можно увидеть в период с 14 по 30 апреля. На ночь 22 апреля выпадает максимум его активности.

— К сожалению, в этом году максимум активности Лирид совпал с полной Луной, яркий свет которой скроет большинство метеоров. Но если найти удачное место для наблюдений и попытаться заслонить Луну высокими деревьями или постройками, то ваше терпение может быть вознаграждено, так как есть надежда поймать яркие метеоры потока, — сообщили в планетарии.

Лириды — один из старейших известных метеорных потоков. История его наблюдений насчитывает около 2,5 тысяч лет. Метеоры двигаются со скоростью до 49 километров в секунду и оставляют за собой устойчивые шлейфы, которые могут становиться болидами.

После Лирид жители Новосибирской области смогут увидеть метеорный поток Эта-Аквариды. Рассказываем, когда их можно увидеть в небе над городом.

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