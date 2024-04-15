До 50 метеоров в час: в небе над Новосибирском пройдет звездопад Эта-Аквариды — когда его ждать

С 19 апреля по 28 мая жители Новосибирска могут наблюдать в небе над городом метеорный поток Эта-Аквариды. Как сообщила специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ Виктория Дамм, он происходит от кометы Галлея.

— Эта-Аквариды — слабый метеорный поток для северного неба. Но есть прогнозы, что в 2024 году поток будет довольно сильным из-за взаимодействия частиц с планетой Юпитер. К счастью, на этот раз Луна не помешает наблюдениям, — отметила специалист.

