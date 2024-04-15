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Наука До 50 метеоров в час: в небе над Новосибирском пройдет звездопад Эта-Аквариды — когда его ждать

До 50 метеоров в час: в небе над Новосибирском пройдет звездопад Эта-Аквариды — когда его ждать

Метеорный поток продлится больше месяца

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В этом году Луна не помешает наблюдениям

С 19 апреля по 28 мая жители Новосибирска могут наблюдать в небе над городом метеорный поток Эта-Аквариды. Как сообщила специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ Виктория Дамм, он происходит от кометы Галлея.

— Эта-Аквариды — слабый метеорный поток для северного неба. Но есть прогнозы, что в 2024 году поток будет довольно сильным из-за взаимодействия частиц с планетой Юпитер. К счастью, на этот раз Луна не помешает наблюдениям, — отметила специалист.

По ее словам, за час можно увидеть до 50 метеоров. Своего пика поток Эта-Аквариды достигнет в ночь с 5 на 6 мая.

Сейчас новосибирцы могут наблюдать первый весенний метеорный поток Лириды. Своего пика он достигнет 22 апреля.

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