В небе над городом новосибирцы смогут увидеть яркий метеорный поток — когда и где смотреть

Лириды лучше всего наблюдать с 14 по 20 апреля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области с 14 по 30 апреля можно будет наблюдать первый весенний метеорный поток Лириды. Своего пика он достигнет 22 апреля



Как рассказал НГС специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин, поток не выделяется обильностью метеорных событий, но в редких случаях наблюдалось до 100 метеоров в час. Во время максимума в 2024 году можно будет увидеть до 20 метеоров в час.



— В этом году в наблюдения Лирид внесет свои «поправки» Луна. В максимуме потока она будет почти полной и проведет в небе всю ночь до предрассветных сумерек. Конечно, наблюдения при полной Луне будут более чем скромными, — отметил Олег Кашин.



Специалист отметил, что в 2024 году Лириды лучше всего наблюдать с 14 по 20 апреля во второй половине ночи, когда Луна уйдет за горизонт.

