Из московских «Спартака» и «Динамо»: в ХК «Сибирь» назвали имя нового главного тренера — что о нем известно

В прошлом году тренер работал в «Югре» Источник: ХК «Сибирь» / Александр Ощепков / NGS.RU











В ХК «Сибирь» назвали имя нового главного тренера, с которым подписали двухлетний контракт. Им стал 48-летний Вадим Епанчинцев.

Как рассказали на сайте «Сибири», Вадим Епанчинцев — воспитанник орского хоккея. Когда он был игроком, то выступал за такие клубы, как «Южный Урал», «Спартак» (Москва), «Кливленд Ламберджэкс», «Хэмптон-Роудс Эдмирал», «Металлург» (Новокузнецк), «Северсталь», «Ак Барс», «Химик», ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Атлант», «Нефтехимик».

Спортсмен играл за сборную России на юниорском, молодежном и взрослом уровнях. В 1994 году был выбран на драфте НХЛ под общим 55 номером клубом «Тампа Бэй Лайтнинг».

В 2011 году Вадим Епанчинцев стал помощником главного тренера в «Спартаке». Возглавлял клубы Молодежной Хоккейной Лиги «Атланты», «Спартак». В Высшей Хоккейной Лиге работал в «Сарыарке» и «Югре». Под руководством Епанчинцева «Югра» стала обладателем Кубка Петрова в сезоне 2020/2021.

В КХЛ новый главный тренер «Сибири» возглавлял московский «Спартак». Под его руководством клуб впервые за семь лет вышел в плей-офф Кубка Гагарина. Также работал с хабаровским «Амуром». Прошлый сезон специалист провел в «Югре», дойдя с командой до полуфинала Кубка Петрова.