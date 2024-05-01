Из московских «Спартака» и «Динамо»: в ХК «Сибирь» назвали имя нового главного тренера — что о нем известно

В ХК «Сибирь» назвали имя нового главного тренера, с которым подписали двухлетний контракт. Им стал 48-летний Вадим Епанчинцев.
Как рассказали на сайте «Сибири», Вадим Епанчинцев — воспитанник орского хоккея. Когда он был игроком, то выступал за такие клубы, как «Южный Урал», «Спартак» (Москва), «Кливленд Ламберджэкс», «Хэмптон-Роудс Эдмирал», «Металлург» (Новокузнецк), «Северсталь», «Ак Барс», «Химик», ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Атлант», «Нефтехимик».
Спортсмен играл за сборную России на юниорском, молодежном и взрослом уровнях. В 1994 году был выбран на драфте НХЛ под общим 55 номером клубом «Тампа Бэй Лайтнинг».
В 2011 году Вадим Епанчинцев стал помощником главного тренера в «Спартаке». Возглавлял клубы Молодежной Хоккейной Лиги «Атланты», «Спартак». В Высшей Хоккейной Лиге работал в «Сарыарке» и «Югре». Под руководством Епанчинцева «Югра» стала обладателем Кубка Петрова в сезоне 2020/2021.
В КХЛ новый главный тренер «Сибири» возглавлял московский «Спартак». Под его руководством клуб впервые за семь лет вышел в плей-офф Кубка Гагарина. Также работал с хабаровским «Амуром». Прошлый сезон специалист провел в «Югре», дойдя с командой до полуфинала Кубка Петрова.
Вчера, 30 апреля, стало известно, что один из лучших игроков ХК «Сибирь» Артем Михеев и еще три хоккеиста покинули команду, у игроков истекли сроки контрактов.