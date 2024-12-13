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Политика Спецоперация на Украине Кремль: предпосылок для проведения переговоров с Киевом сейчас нет — условия России

Кремль: предпосылок для проведения переговоров с Киевом сейчас нет — условия России

Москва не пойдет на перемирие с Украиной

740
45 комментариев

Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию

Источник:

Россия открыта к переговорам об окончании боевых действий на территории Украины, но пока предпосылок для их возобновления нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— РФ сохраняет открытость к переговорам. Мы готовы, считаем переговоры возможными и необходимыми на базе стамбульских договоренностей, но предпосылок по-прежнему нет, либо от них уклоняется украинская сторона, и мы продолжаем СВО, — сказал Дмитрий Песков.

По его словам, временное затишье на поле боя не устроит российскую сторону.

— Мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие — это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия, и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели, — подчеркнул представитель Кремля.

Однако Киев не готов к тому, чтобы пойти навстречу РФ. Советник президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что можно начать переговоры с Россией, но не на российских условиях. Он отметил, что речь идет вовсе не о заключении перемирия, а в большей степени о заморозке конфликта.

При этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия не против продолжить переговорный процесс, если украинские власти готовы трезво оценить современные реалии и принять предложения, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным. В первую очередь российский лидер настаивает на нейтральном статусе Украины и освобождении новых регионов РФ.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Песков Перемирие Украина Условия спецоперация
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Комментарии
47
Aнгличанка Гадит
34 минуты
Это было понятно с самого начала. Не сами же они за ленточкой. Тем более, что потерь то нет. Потому можно спокойно продолжать.
Гость
39 минут
"Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия, и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели" - это не про переговоры, точно. Иначе, если все цели достигнуты, то зачем о чем-то договариваться. Словоблудие для пипла, не более.
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