Риски в отношениях и опасные знакомства: чего ждать от полнолуния в Близнецах 15 декабря

Полнолуние состоится в 15:01 Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











15 декабря состоится полнолуние в знаке Близнецов. Считается, что его особенно остро почувствую представители нескольких знаков Зодиака. Подробнее об этом рассказала новосибирский астролог Хельга Виктори.

Общие тенденции

Полнолуние состоится в 15:01 по новосибирскому времени, но его влияние могут почувствовать немного раньше.

— Знак, в котором будет находиться Луна в этот и в предыдущий день, как раз характеризуется торопыжничеством. Особенность энергетики этого дня заключается в том, что кроме оппозиции двух светил (Луны и Солнца — что стандартно для полнолуния в принципе), будет формироваться еще и напряженный аспект к планете тайн, иллюзий и обманов — Нептуну, а также именно 15 декабря ретроградный Меркурий «впадет» в стационарное состояние. Стационарность для планеты, которая две недели вынуждена была двигаться вспять, является полуагрессивным состоянием, — отметила Хельга Виктори.

По словам астролога, за несколько дней до полнолуния возникнет склонность к торопливости, суете и неразборчивости. Из-за этого может появляться путаница в почтовых отправлениях, задержка доставок. Но если кто-то уже сталкивался с этим во время ретроградного Меркурия, то, скорее всего, в полнолуние ситуация не повторится.

Также накануне возможны неразбериха на дорогах, проблемы в получении и передаче информации, искажение фактов. Но этим могут удачно воспользоваться блогеры, инфлюенсеры, специалисты по рекламе и продюсеры.

— Настроение у большинства будет скачущим, непостоянным, что-то из разряда «семь пятниц на неделе», поэтому договоренности разного рода нарушаются (и в принципе их давать даже не стоит, дабы избежать конфликтов). У кого-то случится приступ забывчивости (по этой причине неплохо бы все записывать или каждый шаг свой телеграфировать), — отмечает Хельга Виктори. — Есть риск еще и стать неразборчивым в коммуникациях, знакомствах и связях, куда-то резко испарится тумблер, который отвечает за фильтрацию полезного-неполезного.

При этом знакомства в полнолуние и период стационарного Меркурия могут не иметь дальнейшего развития. Отношения в какой-то момент сведутся к стагнации и скуке.

День подходит для занятий спортом. Но не нужно торопиться и рассчитывать на быстрый результат. Лучше отказаться от употребления алкоголя и других продуктов, которые могут привести к иррациональности и затуманенному рассудку. Повышаются риски сплетен, того, что вскроются некоторые тайны.

Советы для знаков Зодиака

У Стрельцов и Рыб повышаются риски столкновений с мошенниками, морализаторами.

Девы и Близнецы — ловят «хайп», могут раскручивать соцсети, выставлять на продажу товары, «торговать воздухом», открывать курсы.

Тельцам и Весам стоит уделить внимание физическому состоянию, собственной работоспособности (особенно — опорно-двигательный аппарат, сосуды, позвоночник).

Для Раков и Львов — время заботы о потомстве, родственниках, роде, недвижимости, неплохо навести порядок в доме, вспомнить о фамильных ценностях

Овны и Скорпионы — риски в партнерстве (какие-то тайны могут выйти наружу), стоит быть осторожными при знакомствах в интернете, с иностранцами.

Козероги и Водолеи — ищите тренеров, учителей, продвиженцев, которые могут помочь в работе. Неплохо было бы пополнить библиотеку специфической литературой.