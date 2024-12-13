«В понедельник все узнаете»: мэр Бердска Роман Бурдин досрочно сложил свои полномочия

Должность мэра Бердска он занимает с 23 марта 2023 года Источник: Роман Бурдин / Vk.com











Мэр Бердска Роман Бурдин 13 декабря издал распоряжение о своем досрочном прекращении полномочий. Информацию об этом опубликовал «Бердск-Онлайн».

— Прекращаю полномочия главы города Бердска Новосибирской области досрочно 15 декабря 2024 года в связи с отставкой по собственному желанию, — говорится в документе.

Отмечается, что распоряжение вступило в силу с момента подписания.

В разговоре с НГС Роман Бурдин подтвердил, что будет работать в мэрии до воскресенья, 15 декабря, однако причину ухода комментировать не стал.

— В понедельник все узнаете, — сказал мэр.

По данным «Бердск-Онлайн», с 16 декабря Роман Бурдин приступит к должности министра региональной политики Новосибирской области. Однако в правительстве региона эту информацию подтвердить не смогли.

— Пока никаких официальных документов нет, — прокомментировали информацию о назначении.