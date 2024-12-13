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Город «В понедельник все узнаете»: мэр Бердска Роман Бурдин досрочно сложил свои полномочия

«В понедельник все узнаете»: мэр Бердска Роман Бурдин досрочно сложил свои полномочия

В мэрии он будет работать до 15 декабря

2 555
23 комментария

Должность мэра Бердска он занимает с 23 марта 2023 года

Источник:

Мэр Бердска Роман Бурдин 13 декабря издал распоряжение о своем досрочном прекращении полномочий. Информацию об этом опубликовал «Бердск-Онлайн».

— Прекращаю полномочия главы города Бердска Новосибирской области досрочно 15 декабря 2024 года в связи с отставкой по собственному желанию, — говорится в документе.

Отмечается, что распоряжение вступило в силу с момента подписания.

В разговоре с НГС Роман Бурдин подтвердил, что будет работать в мэрии до воскресенья, 15 декабря, однако причину ухода комментировать не стал.

— В понедельник все узнаете, — сказал мэр.

По данным «Бердск-Онлайн», с 16 декабря Роман Бурдин приступит к должности министра региональной политики Новосибирской области. Однако в правительстве региона эту информацию подтвердить не смогли.

— Пока никаких официальных документов нет, — прокомментировали информацию о назначении.

Пост мэра Бердска Роман Бурдин занял 23 марта 2023 года. На момент назначения он был в должности Роман замминистра — начальника управления по работе с территориями Министерства региональной политики Новосибирской области.

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Комментарии
24
igor3000
27 минут
ВЫ, ВООБЩЕ в Бердске были ? Кинутых дольщиков по жилью нет, всё строится и сдаётся. Газификация по фед программе - просто провели почти по всему частному сектору , оформляй документы и всё , и т.д. и т.п. Это не новосибирск, подали заявку(бабушке) в 2019 году, может в 2025 подключат.
кулькулятр
33 минуты
Примечательно как Роман Бурдин в 23 году сдавал тест на знание законов: он набрал 65,3 балла из 70 возможных, а ближайшие соперники – меньше 50. Больно умный, подумал я о чиновнике. Но в этом году его рекорд повторил Максим Кудрявцев при тестировании на пост мэра Новосибирска, опять же оставив соперников далеко позади. И тут до меня дошло, что выбранные губернатором кандидаты просто получили вопросы и ответы из областного правительства заранее, а их соперники – нет.
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