Чиновник из правительства Новосибирской области стал мэром Бердска

Новым мэром Бердска назначили 49-летнего Романа Бурдина. Об этом сообщает телеграм-канал правительства «Новосибирь».
— Избрание градоначальника проходило путём тайного голосования на шестнадцатой внеочередной сессии Совета депутатов Бердска. За кандидатуру Романа Бурдина единогласно высказались 23 участника голосования, — пишет телеграм-канал.
Роман Бурдин сейчас занимает пост замминистра — начальника управления по работе с территориями министерства региональной политики Новосибирской области.
Кроме Бурдина за пост боролись Николай Яковченко и Алексей Колотий. Перед голосованием кандидаты прошли тест на знание законодательства и презентовали свою программу.
В Бердске упразднена процедура выбора мэра всеобщим голосованием с 2015 года. Градоначальника выбирает совет депутатов из заявившихся кандидатов после специального конкурса. В ходе него члены горсовета вправе задавать кандидатам вопросы об их работе, после этого депутаты выносят решение путем тайного голосования.
В 2015 году мэра Бердска, коммуниста Илью Потапова осудили за получение взятки в 3 миллиона рублей, позже реальный срок был изменен на исправительные работы. И.о. мэра стал Андрей Михайлов, однако позже он не был допущен до выборов конкурсной комиссией. Михайлов плохо сдал конкурсный экзамен. Пост главы города занял Евгений Шестернин, который в октябре 2022 года перешел на должность министра природы Новосибирской области. С тех пор городом временно руководит бывший гендиректор фабрики «Бердчанка» Владимир Захаров.