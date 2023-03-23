Чиновник из правительства Новосибирской области стал мэром Бердска

В 2015 году мэра Бердска, коммуниста Илью Потапова осудили за получение взятки в 3 миллиона рублей, позже реальный срок был изменен на исправительные работы. И.о. мэра стал Андрей Михайлов, однако позже он не был допущен до выборов конкурсной комиссией. Михайлов плохо сдал конкурсный экзамен. Пост главы города занял Евгений Шестернин, который в октябре 2022 года перешел на должность министра природы Новосибирской области. С тех пор городом временно руководит бывший гендиректор фабрики «Бердчанка» Владимир Захаров.

