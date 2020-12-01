Суд решил выпустить на свободу бывшего мэра Бердска

Суд изменил бывшему мэру Бердска Илье Потапову, осужденному за взяточничество и должностные преступления, срок в колонии особого режима более мягкой мерой наказания — исправительными работами.
— Приговор еще не вступил в законную силу, поэтому его выпустят в четверг, если приговор не будет обжалован, — уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе управления судебного департамента Новосибирской области.
24 ноября Октябрьский районный суд заменил Потапову реальный срок (ему оставалось отсидеть еще два года) на исправительные работы с удержанием 20% в доход государства. В ГУФСИН ходатайство поддержали, поскольку Потапов положительно характеризуется и не имеет взысканий, а 2/3 срока он уже отбыл. Ходатайство было удовлетворено. Место исправительных работ должен определить ГУФСИН.
Напомним, в 2015 году мэр Бердска Илья Потапов получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в полмиллиарда рублей. Глава Бердска был признан виновным в использовании служебного положения, покушении на получение взятки и получение взятки в особо крупном размере. С 2013 года Потапов ожидал приговора в СИЗО, с 2015 года Потапов отбывал срок в исправительной колонии особого режима ФКУ ИК-18.