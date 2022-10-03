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В Новосибирской области назначили нового министра природы — им стал мэр Бердска

Прошлый министр покинул пост в конце прошлого года

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Евгений Шестернин руководил Бердском с 2015 года

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Мэра Бердска Евгения Шестернина назначили министром природных ресурсов Новосибирской области. Он приступил к своим обязанностям 3 октября.

— С сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей министр природных ресурсов и экологии Евгений Анатольевич Шестернин. Не нужно представлять, вы его хорошо знаете как опытного мэра города Бердска, — рассказал губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания.

Евгений Шестернин родился в 1969 году. Окончил училище гражданской авиации, работал на заводе «Экран». В 1990 году окончил Новосибирский электротехнический институт. 13 лет работал в администрации Заельцовского района. Занимал пост мэра Бердска с 2015 года. Его переизбрали на пост в декабре 2020 года.

В декабре 2021 года пост министра природы Новосибирской области покинул Андрей Даниленко. Он принял такое решение из-за состояния здоровья.

БердскМинистр экологииМэр
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