В Новосибирской области назначили нового министра природы — им стал мэр Бердска
Прошлый министр покинул пост в конце прошлого года
Мэра Бердска Евгения Шестернина назначили министром природных ресурсов Новосибирской области. Он приступил к своим обязанностям 3 октября.
— С сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей министр природных ресурсов и экологии Евгений Анатольевич Шестернин. Не нужно представлять, вы его хорошо знаете как опытного мэра города Бердска, — рассказал губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания.
Евгений Шестернин родился в 1969 году. Окончил училище гражданской авиации, работал на заводе «Экран». В 1990 году окончил Новосибирский электротехнический институт. 13 лет работал в администрации Заельцовского района. Занимал пост мэра Бердска с 2015 года. Его переизбрали на пост в декабре 2020 года.
В декабре 2021 года пост министра природы Новосибирской области покинул Андрей Даниленко. Он принял такое решение из-за состояния здоровья.