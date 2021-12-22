Министр природы Новосибирской области Андрей Даниленко уходит в отставку

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко уходит в отставку. Сейчас он ушел в отпуск до конца января, а после не выйдет на работу.

Информацию об этом НГС подтвердил первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров:

— Он написал заявление по здоровью, у него со здоровьем проблемы, поэтому он решил заняться прежде всего этим. Сам. Никто ему не предлагал. Решил, что здоровье сейчас главное. Ушел в отпуск с последующим увольнением, — пояснил Андрей Панферов.

