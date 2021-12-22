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Министр природы Новосибирской области Андрей Даниленко уходит в отставку

Это связано со здоровьем чиновника

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60-летний Андрей Даниленко сам решил покинуть свой пост

60-летний Андрей Даниленко сам решил покинуть свой пост

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Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко уходит в отставку. Сейчас он ушел в отпуск до конца января, а после не выйдет на работу.

Информацию об этом НГС подтвердил первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров:

— Он написал заявление по здоровью, у него со здоровьем проблемы, поэтому он решил заняться прежде всего этим. Сам. Никто ему не предлагал. Решил, что здоровье сейчас главное. Ушел в отпуск с последующим увольнением, — пояснил Андрей Панферов.

В пресс-службе министерства НГС уточнили, что министр сейчас в отпуске до конца января, а после не выйдет по состоянию здоровья.

Даниленко родился в 1961 году в Красноярске, сейчас ему 60 лет. Начинал работать как инженер лаборатории контроля поверхностных вод. Затем работал в городском комитете по экологии. С 2011 по 2017 год работал заместителем руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, курировал направления государственного экологического надзора и разработки и реализации государственных экологических программ.

С марта 2017 года по ноябрь 2018 года являлся заместителем руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. В 2019 году назначен министром природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

В начале декабря в отставку подал министр строительства Иван Шмидт. В Минстрое пояснили, что в последнее время он «захандрил».

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