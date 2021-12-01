Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт уходит в отставку

В Новосибирской области министр строительства Иван Шмидт написал заявление об уходе. Информацию об этом подтвердили в региональном правительстве.
— Иван Иванович уходит в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Он сам написал заявление. Это его решение. Последнее время он захандрил, — пояснили в Министерстве строительства.
Иван Шмидт покидает свой пост уже завтра, 2 декабря.
Иван Иванович Шмидт занимал должность министра строительства НСО с января 2018 года.
В начале октября в Новосибирске назначили нового министра труда и соцразвития. Им стала Елена Бахарева, которая до этого занимала должность заместителя.