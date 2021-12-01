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Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт уходит в отставку

Причиной называются проблемы со здоровьем

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Он занимал должность с 2018 года

Он занимал должность с 2018 года

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В Новосибирской области министр строительства Иван Шмидт написал заявление об уходе. Информацию об этом подтвердили в региональном правительстве.

— Иван Иванович уходит в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Он сам написал заявление. Это его решение. Последнее время он захандрил, — пояснили в Министерстве строительства.

Иван Шмидт покидает свой пост уже завтра, 2 декабря.

Иван Иванович Шмидт занимал должность министра строительства НСО с января 2018 года.

В начале октября в Новосибирске назначили нового министра труда и соцразвития. Им стала Елена Бахарева, которая до этого занимала должность заместителя.

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