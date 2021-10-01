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«Проявила себя железной леди»: в Новосибирске назначили нового министра труда и соцразвития

До этого Елена Бахарева была заместителем

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Вчера стало известно, что предыдущий министр ушел в отставку

Вчера стало известно, что предыдущий министр ушел в отставку

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Минсоцразвития Новосибирской области возглавила Елена Бахарева

Министром труда и соцразвития Новосибирской области стала Елена Бахарева. Ее назначили на место Ярослава Фролова.

Информация об этом появилась на сайте министерства сегодня, 1 октября. В приемной министра не ответили на звонки НГС.

До этого Елена Бахарева была первым заместителем министра, в 2017 году какое-то время была и. о.:

— Елена Бахарева проявила себя железной леди. Официально она курирует детский блок. Год назад, как началась эпопея с больничными, она стала исполнять обязанности министра соцразвития, работает всё это время без выходных, без отпуска — не всякому мужику это под силу. Она показала себя надежным человеком, профессионалом, который пользуется авторитетом, — рассказывал в 2017 году в интервью «Континенту Сибирь» Александр Титков, занимавший тогда должность заместителя губернатора Новосибирской области, курирующего в правительстве социальные вопросы.

О том, что прошлый министр соцразвития Ярослав Фролов уходит в отставку, стало известно 30 сентября. Об этом заявил спикер Заксобрания региона Андрей Шимкив. Он уточнил, что чиновник переходит на другую работу, но «далеко не уходит».

Ярослав Фролов родился в 1976 году в Оби. В 1999 году окончил Новосибирский медицинский институт, получил степень кандидата медицинских наук.

Два года, с августа 2006 по июль 2008 года, он работал заместителем главного врача по поликлиническому отделению ГКБ № 12. С 2008 по 2015 год занимал пост главного врача этой же больницы.

С февраля 2015 года и по август 2017 года Ярослав Фролов работал заместителем министра здравоохранения Новосибирской области. В 2017-м его назначили министром соцразвития.

В 2018 году пенсионерка из Новосибирска передала в подарок Ярославу Фролову мыло, веревку, спички и соль, которые она купила на сумму повышения прожиточного минимума для пенсионеров.

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