«Проявила себя железной леди»: в Новосибирске назначили нового министра труда и соцразвития

Министром труда и соцразвития Новосибирской области стала Елена Бахарева. Ее назначили на место Ярослава Фролова.

Информация об этом появилась на сайте министерства сегодня, 1 октября. В приемной министра не ответили на звонки НГС.

До этого Елена Бахарева была первым заместителем министра, в 2017 году какое-то время была и. о.:

— Елена Бахарева проявила себя железной леди. Официально она курирует детский блок. Год назад, как началась эпопея с больничными, она стала исполнять обязанности министра соцразвития, работает всё это время без выходных, без отпуска — не всякому мужику это под силу. Она показала себя надежным человеком, профессионалом, который пользуется авторитетом, — рассказывал в 2017 году в интервью «Континенту Сибирь» Александр Титков, занимавший тогда должность заместителя губернатора Новосибирской области, курирующего в правительстве социальные вопросы.

