Министр соцразвития Новосибирской области уходит в отставку

В отставку уходит министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов. Об этом сегодня,
— Я всегда его называл: "Самый добрый министр"», — цитирует Тайга.инфо Андрея Шимкива. Спикер уточнил на сессии, что чиновник переходит на другую работу, но «далеко не уходит».
Ярослав Фролов родился в 1976 году в Оби. В 1999 году окончил Новосибирский медицинский институт, получил степень кандидата медицинских наук.
Два года, с августа 2006-го по июль 2008 года, он работал заместителем главного врача по поликлиническому отделению ГКБ
С февраля 2015 года и по август 2017 года Ярослав Фролов работал заместителем министра здравоохранения Новосибирской области. В
В 2018 году пенсионерка из Новосибирска передала в подарок Ярославу Фролову мыло, веревку, спички и соль, которые она купила на сумму повышения прожиточного минимума для пенсионеров.