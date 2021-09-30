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Министр соцразвития Новосибирской области уходит в отставку

В Заксобрании сообщили, что чиновник переходит на другую работу

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Ярослав Фролов занимал должность министра с 2017 года

Ярослав Фролов занимал должность министра с 2017 года

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В отставку уходит министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил спикер Заксобрания региона Андрей Шимкив.

— Я всегда его называл: "Самый добрый министр"», — цитирует Тайга.инфо Андрея Шимкива. Спикер уточнил на сессии, что чиновник переходит на другую работу, но «далеко не уходит».

Ярослав Фролов родился в 1976 году в Оби. В 1999 году окончил Новосибирский медицинский институт, получил степень кандидата медицинских наук.

Два года, с августа 2006-го по июль 2008 года, он работал заместителем главного врача по поликлиническому отделению ГКБ № 12. С 2008 по 2015 год занимал пост главного врача этой же больницы.

С февраля 2015 года и по август 2017 года Ярослав Фролов работал заместителем министра здравоохранения Новосибирской области. В 2017-м его назначили министром соцразвития.

В 2018 году пенсионерка из Новосибирска передала в подарок Ярославу Фролову мыло, веревку, спички и соль, которые она купила на сумму повышения прожиточного минимума для пенсионеров.

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