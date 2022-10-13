Бердск возглавил один из бывших руководителей обанкротившейся фабрики «Бердчанка»
Владимир Захаров назвал главные задачи, которые ставит перед городской администрацией
После перехода мэра Бердска Евгения Шестернина в министерство природы Новосибирской области город возглавил бывший руководитель бердского управления ЖКХ и бывший гендиректор фабрики «Бердчанка» Владимир Захаров.
Сейчас он прибывает в статусе и.о. руководителя городской администрации, пока не состоится конкурсная процедура избрания нового мэра. Владимир Захаров рассказал НГС о главных задачах, которые ставит перед собой и подчиненными.
— Мы должны обеспечить полную энергетическую безопасность, в том числе и по прохождению отопительного сезона. Также среди задач выполнение всех федеральных программ и национальных проектов. И, наконец, поддержание политической стабильности в городе, — поделился планами с НГС Захаров. Вопрос о том, будет ли он бороться за кресло мэра в полноценном статусе, чиновник оставил без комментария.
Владимиру Захарову недавно исполнилось 50 лет. В 1996 году в 24-летнем возрасте был назначен руководителем отдела сбыта ОАО «Бердчанка». После чего в 2001 году был назначен заместителем генерального директора фабрики, сообщал «Бердск-онлайн».
Швейная фабрика «Бердчанка», созданная в феврале 1940 года, была значимым предприятием для города и к концу XX века стала из ведущих производителем детской одежды за Уралом. С 2002 года директором фабрики был Владимир Степанов, в сентябре 2014-года он был найден мертвым на своей даче. Его должность занял Андрей Гук. В марте 2016-го банк «Левобережный» подал иск о банкротстве предприятия из-за долга в 5,7 миллиона рублей, сообщалось в газете «Коммерсантъ». Согласно данным Контур.Фокус, в феврале 2021 года АО «Бердчанка» признали банкротом, открыто конкурсное производство.
Начиная с 2011 года Владимир Захаров дважды избирался депутатом городского совета Бердска. В мае 2013 года возглавил муниципальное Управление жилищно-коммунального хозяйства Бердска, 5 лет назад перешёл на должность заместителя мэра города. По данным издания «Бердск-онлайн», именно Захаров исполнял обязанности мэра в периоды болезни и отпуска предыдущего градоначальника Евгения Шестернина.
В Бердске упразднена процедура выбора мэра всеобщим голосованием с 2015 года. Градоначальника выбирает совет депутатов из заявившихся кандидатов после специального конкурса. В ходе него члены горсовета вправе задавать кандидатам вопросы об их работе, после этого депутаты выносят решение путём тайного голосования. Вскоре будет назначен очередной такой конкурс кандидатов на должность мэра. Это прерогатива правительство Новосибирской области.
До Евгения Шестернина Бердск возглавлял Илья Потапов, но в 2015 году его осудили на 10 лет колонии строгого режима за взятку, позже реальный срок был изменен на исправительные работы с удержанием 20% в доход государства. Потапова признали виновным в том, что в 2013 году он был пойман с поличным во время получения 3 млн рублей.