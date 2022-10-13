Бердск возглавил один из бывших руководителей обанкротившейся фабрики «Бердчанка»

До Евгения Шестернина Бердск возглавлял Илья Потапов, но в 2015 году его осудили на 10 лет колонии строгого режима за взятку, позже реальный срок был изменен на исправительные работы с удержанием 20% в доход государства. Потапова признали виновным в том, что в 2013 году он был пойман с поличным во время получения 3 млн рублей.

