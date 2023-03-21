Три кандидата продолжат борьбу за пост мэра Бердска — что о них известно

В 2015 году мэра Бердска, коммуниста Илью Потапова осудили за получение взятки в 3 миллиона рублей, позже реальный срок был изменен на исправительные работы. Пост главы города вскоре занял Евгений Шестернин, который в октябре 2022 года перешел на должность министра природы Новосибирской области. С тех пор городом временно руководит бывший гендиректор фабрики «Бердчанка» Владимир Захаров.

