Три кандидата продолжат борьбу за пост мэра Бердска — что о них известно

В Бердске определены три кандидата на пост мэра, ими стали Роман Бурдин, Николай Яковченко и Алексей Колотий.
В пресс-центре мэрии Бердска назвали НГС возраст, места жительства и работы оставшихся в борьбе кандидатов. Роман Бурдин — 49-летний житель Новосибирска, работает заместителем министра региональной политики региона. Николай Яковченко — 45-летний бердчанин, работает замдиректора УК «Маяк». Алексею Колотию 52 года, он — заместитель главы администрации Искитимского района.
Три их конкурента выбыли из борьбы по результатам тестирования 21 марта, сообщил корреспонденту НГС председатель правительственной комиссии и первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.
— Кандидаты проходили письменное тестирование на знание законодательства всех уровней и презентовали свою программу. Единогласным решением комиссии победителями признаны Роман Бурдин (65,3 балла из 70 возможных), Алексей Колотий (49 баллов), Николай Яковченко (45,1 балл). Теперь они будут представлять свои программы на сессии городского совета депутатов Бердска, — рассказал Петухов.
В сегодняшнем тестировании принимали участие 6 кандидатов, но трое: Александр Трушакин, Михаил Блынский и Наталья Пшеничная — не набрали необходимых баллов для следующего этапа предвыборной гонки.
Выбирать нового главу города сроком на пять лет будут не бердчане, а депутаты местного горсовета тайным голосованием 23 марта.
В Бердске упразднена процедура выбора мэра всеобщим голосованием с 2015 года. Градоначальника выбирает совет депутатов из заявившихся кандидатов после специального конкурса. В ходе него члены горсовета вправе задавать кандидатам вопросы об их работе, после этого депутаты выносят решение путем тайного голосования.
В 2015 году мэра Бердска, коммуниста Илью Потапова осудили за получение взятки в